Eestis on tänavu tööjõukulud kasvanud 2,5 korda Euroopa keskmisest rohkem

Tuulegeneraatorite hoolduskeskus teenindab kogu Euroopat ja on ABB grupi ainus omataoline maailmas. Mootorite ja generaatorite sünkroonstaatorite tootmisliin võimaldab toota osasid ülisuurtele mootoritele, muutes Jüri tehase oma valdkonna suurimaks Euroopas.

"Viimase aasta investeering oli meil ligi üheksa miljonit eurot. Ma arvan, et see on üsna märkimisväärne tänases majanduskliimas. Suurte mootorite ja generaatorite tehases oleme juba värvanud 50 inimest, loonud uusi töökohti, ja hoolduskeskuses 10 uut töökohta. Suuresti me koolitame neid inimesi ise. Loomulikult me eeldame inseneriteadmist või oskustöölisi, aga suures osas me oleme sunnitud ise inimesi koolitama ja treenima. Me kindlasti tegeleme automatiseerimise ja robotiseerimisega, hiljuti meile lisandus üks väga spetsiifiline keevitusrobot ja kindlasti jätkame seda liini," rääkis ABB mootorite ja generaatorite äriüksuse juht Argo Aavik.

Kuna sellel nädalal avatakse Eestis koguni kolm uut tehast, siis on majandusminister Erkki Keldo sõnul tööstusel hakanud paremini minema.

Eestis on tänavu hinnatõusu tõttu tööjõukulud kasvanud 10 protsenti, samas kui Euroopa Liidu keskmine on neli protsenti. Seetõttu pole Keldo sõnul Eesti enam odava tootmise maa ja vaja on rohkem spetsialiste.

"Kui me räägime mahuefektist, siis Eestil on väga raske olla tulevikus konkurentsivõimeline. Me räägime kõrgest lisandväärtusest, targast töötajast ja teadusarendustegevusest. See on väga vajalik, et meil kutseharidusse aina rohkem noori läheks, et kutseharidus vastaks tulevikus rohkem tööturu vajadustele ja muidugi tuleb süstemaatiliselt vaadata reaalainete õppimist," lausus Keldo.

Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on palgakasv olnud suurem tootlikkuse kasvust.

"Kui palgad kasvavad kiiremini kui tootlikkus, siis ega ettevõtjal ei jäägi muud üle, kui on vaja automatiseerida ja digitaliseerida. Ja kui ta seda ei tee, siis ta ei pruugi selles konkurentsis üldse ellu jääda," ütles Eamets.