Aleksei Navalnõi lese sõnul tema abikaasa mürgitati

Vene opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi lesk ütles, et bioloogiliste proovide laborianalüüs näitas, et tema abikaasa suri 2024. aasta veebruaris mürgitamise tagajärjel.

Vene opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi abikaasa Julia Navalnaja sõnul võtsid tema mehe liitlased surnukehalt proovid salaja enne matmist ning toimetasid välismaale. Surnukehalt võetud proove on analüüsitud kahes erinevas riigis.

Aleksei Navalnõi suri salapärastel asjaoludel, kandes 19 aasta pikkust vanglakaristust. Kreml on tema surma kommenteerinud vaid lausega, et Navalnõi jäi vanglaõuel jalutades ootamatult haigeks. Navalnõi mürgitati ka 2020. aastal Siberis kampaaniat tehes närvimürgiga Novitšok. Siis õnnestus Saksamaa arstidel ta päästa.

"Ma ei kavatse vaikida. Kinnitan, et Vladimir Putin on süüdi minu abikaasa Aleksei Navalnõi tapmises. Süüdistan Venemaa eriteenistusi keelatud keemia- ja bioloogiliste relvade väljatöötamises. Nõuan uuringute läbiviinud laboritelt tulemuste avalikustamist," sõnas Navalnaja.

"Need kahe erineva riigi laborid jõudsid samale järeldusele: Aleksei tapeti. Täpsemalt öeldes ta mürgitati," ütles Navalnaja.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas ajakirjanike küsimustele vastates, et tema ei tea, mida opositsionääri lesk on öelnud ega oska teemat kommenteerida.

Navalnõi kirjeldas Putini Venemaad kui habrast kuritegelikku riiki, mida juhivad vargad, lipitsejad ja spioonid, kes hoolivad ainult rahast. Ta oli juba ammu ennustanud, et Venemaa võib silmitsi seista poliitilise segadusega, sealhulgas revolutsiooniga.

Ühes oma viimastest artiklitest noomis Navalnõi 2023. aastal Venemaa eliiti nende ahnuse pärast, väljendades vihkamist nende vastu, kes raiskasid ajaloolise võimaluse riiki reformida pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal.

Navalnõi pälvis kogu maailmas imetlust, naastes 2021. aastal vabatahtlikult Venemaale Saksamaalt, kus ta läbis ravi pärast seda, kui lääne laborikatsed näitasid, et teda üritati Siberis närvimürgiga mürgitada. Ta arreteeriti saabumisel ja kandis karistusi pettuse, ekstremismi ja muude süüdistuste eest, mis tema sõnul olid väljamõeldud tema vaigistamiseks.