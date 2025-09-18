Harri Tiido: uus kooliaasta ja jätkuv militarismilaine Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all see, kuidas Venemaal noorte meelsust kujundatakse. Koolilastele räägitakse igavesti agressiivsest läänest, bandeeralastest Ukrainas ja niinimetatud erioperatsioonide kangelastest, märgib Tiido.

Suvel olid ka meie meedias jutuks Venemaa süüdistused, nagu oleks Eestis lapsi harjutatud tulistama Vene sõdurite piltide pihta. No jutt oli muidugi jama, kuid selle taustal tõusetus ka sõjahüsteeria Venemaal, eelkõige noorte ja laste seas. Ma jätkaksin seda teemat, kuna noorte psühholoogiline töötlemine idanaabri juures on pika mõjuga ettevõtmine.

Vene presidendi administratsiooni juhi asetäitja Sergei Kirijenko on öelnud, et riik peab valmistuma professionaalseks, pikaajaliseks ja tõsiseks võitluseks info ja mõistete vallas. Ta lisas, et see sõda ei lõpe, kuna tegemist on tsivilisatsioonilise konfliktiga.

Nii käivitati tänavu septembrist Venemaal lasteaedades, esialgu 22 regioonis sajas lasteasutuses, ajude komposteerimise tunnid nimetusega "vestlused tähtsast". Lastele olla kavas rääkida traditsioonilistest väärtustest, kaastundest ja Venemaa ajaloost. Kõlab justkui süütult.

Katseperiood on aasta lõpuni ja siis pidavat haridusministeerium otsustama, kas muuta need tunnid kohustuslikuks kõigis lasteaedades. Võib ennustada, et laste indoktrineerimine viiakse sisse kõikjal. Koolides oli see juba eelmisel õppeaastal kohustuslik.

Väljaande Agenstvo andmeil oli siis umbes 12 protsenti kõigist õppetundidest seotud Kremli ideesid propageerivate elementidega. Ehk siis ained nagu vestlused tähtsast, kodumaa julgeoleku ja kaitse alused, Venemaa rahvaste hingelis-moraalse kultuuri alused ja nii edasi. Neid tunde oli kolm korda rohkem kui näiteks aastal 2022.

Riigi kulud patriootilisele kasvatusele on täiemahulise Ukraina-vastase agressiooni algusest kasvanud rohkem kui 13 korda, ulatudes tänavu 66,6 miljardi rubla ehk umbes 700 miljoni euroni.

"Uute tundide käigus tutvustatakse tegelasi, kes on oma eluga näidanud väärtustel põhineva valiku tähendust."

Propagandatundide jaoks on vaja õppekavas ka ruumi teha. Nii teatas haridusministeerium, et selle aasta septembrist vähendatakse võõrkeelte tundide arvu 510-lt 408-ni, seda esialgu viiendast kuni seitsmenda klassini. Võõrkeele asemel, mis enamuses Vene koolides on inglise keel, hakatakse õpetama varem märgitud Venemaa vaimse-moraalse kultuuri aluseid. Uute tundide käigus tutvustatakse tegelasi, kes on oma eluga näidanud väärtustel põhineva valiku tähendust. Nende hulka hakkavad muide kuuluma ka Ukraina sõja niinimetatud kangelased.

Koostatud on ka asjakohane õpik, seda Vene õigeusu kiriku metropoliidi Tihhoni osalusel. Seda meest on peetud ka Putini pihiisaks.

Meelsust kujundatakse ka ajalootundides esimesest klassist kuni kooli lõpetamiseni. Lastele räägitakse igavesti agressiivsest läänest, bandeeralastest Ukrainas ja niinimetatud erioperatsioonide kangelastest. Viimaste puhul on see häda, et nad hakkavad juba koolielu häirima. Mitte selles mõttes, et neid kohustuslikus korras lastele esinema kutsutakse, vaid ka rahaliselt.

Septembri algul avati Baikali-taguses külas Tsautšei memoriaal Ukraina sõjas hukkunutele ja kohalikud võimud eraldasid selleks 17 miljonit rubla. Samas on kohalik kool juba viis aastat avariiolukorras ja kaks aastat tagasi pöördusid õpetajad ja õpilased kirjaga Vladimir Putini poole, et olukorda parandada. Kuid ta ei aidanud. Osas teistes külades on koolid lihtsalt suletud kas varisemisohu või reaalse kokkukukkumise tõttu. Kohalikud võimud eraldavad samal ajal kümneid miljoneid rublasid Ukraina sõda ülistavateks mälestusmärkideks. Muide, eelnevalt märgitud kooli remondiks oleks piisanud viiest miljonist ehk vähem kui kolmandikust memoriaalile raisatud summast.

Ajude komposteerimise kõrval tegeletakse aktiivselt ka konkreetsemate ettevalmistustega. Üks viis on laste kaasamine Junarmija ehk Noorarmee tegevusse. See loodi aastal 2016 tollase kaitseministri Sergei Šoigu algatusel. Noorarmee on aktiivne ka okupeeritud Ukraina aladel.

Kui kuni 2022. aastani oli selles osalemine rohkem linnukese jaoks paberil, siis nüüd valmistatakse lapsi konkreetselt teenistuseks relvajõududes. Vanemate klasside õpilastele on sinna astumine kohustuslik. Kui varem oli liitumise vanuse alampiir 14 aastat, siis nüüd on see kaheksa.

Koolides õpetatakse droonide juhtimist ja maskeerimisvõrkude punumist, kuid ka otseselt relvade kasutamist ja lahinguvälja taktikalist käitumist. Üks vorme on sõjalis-sportlik projekt Voin ehk Sõdalane, mis on mõeldud teismelistele ja noortele kuni 35. eluaastani. Vene meedia kohaselt tekkis see liikumine Putini korraldusel. 2023. aastal avati esimesed 11 Sõdalase keskust, seejärel on nende hulk kasvanud vähemalt 21-ni.

Lisaks on käigus kaitseministeeriumiga seotud programmid, milles on sadu tuhandeid kooliõpilasi kaasatud otseselt droonide tootmisesse. Tatarstanis on näiteks ettevõte Alabuga Politeh, mis oleks justkui tehniline kolledž. Selle õppurid tegelevad suure osa ajast Iraani droonide kokkupanekuga erimajandustsoonis. Õppureid värvatakse sinna nii SRÜ maadest kui ka näiteks Aafrikast. Paljud tsehhides töötavad noored on alaealised.

Kui hakata kokku võtma, siis on käimas noorte ja laste praktiline kasutamine sõja käigus hoidmiseks ja nende valmistamine tulevikus rindele minema. Koolides valitseva vaimse õhkkonna kirjeldamisel on pedagoogid hoiatanud, et see muudab noore inimese mõttemaailma. Kui sa pidevalt näed enda ümber Putini pilte ja niinimetatud sõjakangelaste fotosid, kuuled väsimatult vaenulikust läänest ja natslikust Ukrainast ja vajadusest kodumaa eest ennast ohverdada, siis kujundab see ka tulevast isiksust.

Ja kõik see toimub ju vanemate teadmisel ja vähemalt vaikival heakskiidul ehk ilmestab kogu elanikkonna mõttemaailma, mida võimud ongi kujundanud sõjahüsteeria õhkkonnas.

