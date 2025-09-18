X!

USA föderaalreserv langetas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra

USA dollarid.
USA dollarid. Autor/allikas: Urmet Kook
USA föderaalreserv leevendas esimest korda sel aastal rahapoliitikat ning langetas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra.

Föderaalreservi juht Jerome Powell andis märku, et USA tööturg jaheneb. Ka investorid eeldasid, et föderaalreserv leevendab sel nädalal rahapoliitikat. 

Pärast langetamist jääb baasintressimäär vahemikku 4,0 kuni 4,25 protsenti. Otsuse vastu hääletas ainult juhtkonna uus liige Stephen Miran, viimane soovis veelgi suuremat intressimäära langetamist, vahendas The Wall Street Journal.

Eeldatavasti ei ole kärpega rahul ka president Donald Trump, kuna tema hinnangul peaks föderaalreserv rahapoliitika leevendamiseks astuma veelgi jõulisemaid samme.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

