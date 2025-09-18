Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

Eesti inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma ning see mõjutab suurte hüpermarketite tööd, kus toidukaupade kõrval on suur osakaal ka tööstuskaupadel, ütles Rimi Eesti juht Kristel Mets.

"Mida saab küll öelda, et on väike muudatus toimunud, on see, et e-poed on võtnud hüpermarketitelt ära osa tööstuskaupade müügist. Siin on kaotus kogu Eesti riigile, et neid kaupu tellitakse mujalt. Näiteks väiksemad kohvimasinad, käterätikud, sokid, kummikud, lasteriided – neid tellitakse Saksamaalt, Hollandist, kus iganes need veebipoed on – kõik on ju Eestis väga hästi kättesaadavad ja Euroopa Liidu siseselt on väga lihtne neid tellida ja seal ka neid hinnapakkumisi näha. Kogu tööstuskaupade müük on Eestist välja liikumas," rääkis Rimi kauplusteketi juht Mets. "See on trend, mis mõjutab hüpermarketeid, kuna hüpermarketites on üsna suur osakaal tööstuskaupadel," lisa ta.

Metsa sõnul paistavad inimestele enim meeldivat hüpermarketitest pisut väiksemad poed: "Kui vaadata trendi, siis supermarketid tunduvad kõige enam meeldivamad. Eesti klient on nõudlik klient, kes tahab väga laia valikut värsket toitu saada kogu kaupluse avatud oleku aja ja vastavalt sellele supermarket on kõige parem formaat. Hüpermarketid endiselt on väga olulisel kohal ja klientide nädalalõpuostusid me näeme hüpermarketites samal tasemel."

Kui toiduainete käibemaksu langetuse arutellu andis suvel oma panuse ka peaminister Kristen Michal, kes tõdes, et kõrgete toiduhindade taga on hoopis suur hulk kaubanduspinda ning tõi näiteks Keila, kuhu kerkib mitmele olemasolevale poele lisaks veel kolm toidukauplust, siis Mets sellega ei nõustunud.

"Kui vaadata näiteks ehituskauplusi, siis seal on ka konkurents väga tihe. Kui me loetleme üles need ketid, mis ehituskaupluste turul toimetavad Eestis, siis võiks ka sellise hüpoteesi õhku visata, et kas meil kinnisvara hind on siis ka sellepärast kõrge, et meil on palju ehituskauplusi. Noh... raske on seost leida."

Rimi avabki neljapäeval Keilas uue supermarketi, aga aasta lõpus lisanduvad sinna veel ka Lidl ja tuleval aastal Coop. Metsa sõnul hakkasid nemad kauplust planeerima 2018. aastal ning konkurentide lisandumise tõttu nad plaane ringi ei teinud.

"Lidlil on oma strateegia, nad avavad järjest kauplusi kõikjal. Senine kogemus näitab, et nad võtavad väikese hulga kliente. Sealt konkurents kindlasti tuleb, aga me seda ei karda. See keskus, mis järgmisel aastal tuleb lisaks koos Coopi kauplusega, kindlasti mõjutab olemasolevat Rõõmu kaubamaja, aga arvatavasti tuleb ka selliseid kliente juurde Keilasse oste tegema, kes enne tegid kõik oma ostud Tallinnast, enne kui nad Keila linna tulid."

Metsa sõnul ei ole ka konkurentsiolukorras peamine küsimus ruutmeetrite arvus, vaid iga keti ärilistes otsustes.

"Samamoodi meie sulgeme teatud kauplusi. Sel aastal sulgesime kaks kauplust: ühe Võru linnas ja ühe Tallinnas Akadeemia teel puhtalt sellel põhjusel, et need kauplused ei suutnud konkurentsis ellu jääda ja meie ei ole nõus negatiivset marginaali teenima. Nõudlus paneb ikkagi paika ärimudeli," rääkis Rimi Eesti juht.