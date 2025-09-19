X!

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

Raadiouudised
Raadiouudised

Postimees kirjutas vastavale salastatud dokumendile viidates, et riigikogu juhatus eesotsas Lauri Hussariga küsis riigikogu vanematekogult toetust rahvasaadikute õiguste kärpimiseks eri- ja sõjaseisukorras.

Ettepanekute põhjendusena on kaaskirjas välja toodud, et kevadise niinimetatud lauaharjutuse tagajärjel koorusid välja mõned kitsaskohad riigikogu töökindluses kriisiolukorras, mille lahendamiseks tuleks kaaluda õigusaktide muutmist.

Uku Toom

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:59

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:50

Võimud evakueerisid Berliinis ilmasõja aegse pommi tõttu tuhandeid inimesi

12:45

Kiviselg: Zapadi jaoks meie lähistele toodud Vene väed liiguvad tagasi

12:45

Tallinn lükkas edasi Liivalaia tänava eskiisi esitluse

12:44

Enok sai MM-il kõrgushüppes nulli

12:41

Rootsi riik annab tuumaenergia projektidele 20 miljardit eurot laenu

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Ülevaade: kes lisaks poliitikutele omavalitsuste volikogudesse pürgivad?

12:59

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:44

Enok sai MM-il kõrgushüppes nulli

12:15

VAATA OTSE | Enok jätkab Tokyo MM-il seitsmevõistlust Uuendatud

12:08

Uuring: pealöök kahjustab hobijalgpalluri aju ka peapõrutuseta

11:57

Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

loe: kultuur

12:11

Von Krahli hooaja avab Juhan Ulfsaki ja trupi ühistöö "Tagasiside"

12:02

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Sveta Grigorjeva

11:53

Droonifotograaf Kaupo Kalda: iga pilt või video on selle hetke peatamine igaveseks

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: Aliis Aalmanni algus novellikirjanikuna on vägev

loe: eeter

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

12:00

Eesti Laul 2026. In English

12:00

Laulukonkursi "EESTI LAUL 2026" reglement

Raadiouudised

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (19.09.2025 09:00:00)

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo