Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

Ettepanekute põhjendusena on kaaskirjas välja toodud, et kevadise niinimetatud lauaharjutuse tagajärjel koorusid välja mõned kitsaskohad riigikogu töökindluses kriisiolukorras, mille lahendamiseks tuleks kaaluda õigusaktide muutmist.

Postimees kirjutas vastavale salastatud dokumendile viidates, et riigikogu juhatus eesotsas Lauri Hussariga küsis riigikogu vanematekogult toetust rahvasaadikute õiguste kärpimiseks eri- ja sõjaseisukorras.

