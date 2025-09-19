Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida
Postimees kirjutas vastavale salastatud dokumendile viidates, et riigikogu juhatus eesotsas Lauri Hussariga küsis riigikogu vanematekogult toetust rahvasaadikute õiguste kärpimiseks eri- ja sõjaseisukorras.
Ettepanekute põhjendusena on kaaskirjas välja toodud, et kevadise niinimetatud lauaharjutuse tagajärjel koorusid välja mõned kitsaskohad riigikogu töökindluses kriisiolukorras, mille lahendamiseks tuleks kaaluda õigusaktide muutmist.
Uku Toom