Vene hävitajad lendasid madalalt Poola naftaplatvormi kohal

MIG-31.
MIG-31. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Poola piirivalve teatel lendasid kaks Vene sõjalennukit madalal kõrgusel üle Petrobalticu naftaplatvormi Läänemeres, rikkudes selle turvatsooni. Juhtunust teavitati Poola relvajõude ja teisi pädevaid asutusi, vahendasid Reuters ja The Insider.

Poola piirivalve teatas platvormil X: "Kaks Vene hävitajat lendasid madalalt üle Petrobalticu platvormi Läänemeres. Platvormi turvatsooni rikuti."

Samal päeval sisenesid kolm Vene MiG-31 hävitajat Eesti õhuruumi, viibides seal 12 minutit.

Septembri alguses teatas Poola, et ühe öö jooksul ületas riigi piiri üle kümne drooni, millest osa suundus strateegilise sõlmpunkti Rzeszówi poole. Poola jõud koos NATO liitlastega tulistasid neist mitu alla, pärast mida Varssavi käivitas NATO põhikirja artikli 4 alusel konsultatsioonid. Poola võimud nimetasid juhtunut Venemaa sihilikuks provokatsiooniks.

Sarnaste intsidentidega on korduvalt kokku puutunud ka Rumeenia. Septembri keskel viibis Vene droon riigi õhuruumis pea 50 minutit ning varem on Rumeenia territooriumile korduvalt langenud droonide jäänuseid pärast Venemaa rünnakuid Ukraina vastu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Reuters, The Insider

