Trump tõstis USA tööviisa lõivu 100 000 dollarile

USA president Donald Trump allkirjastatud määrusega.
USA president Donald Trump allkirjastatud määrusega. Autor/allikas: SCANPIX/aaron Schwartz - Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire
USA president Donald Trump allkirjastas reedel määruse, millega tõuseb kvalifitseeritud tööjõu sissetoomiseks mõeldud H-1B viisa tasu 1500 dollarilt 100 000 dollarile.

Määruse teksti kohaselt on seni viisaprogrammi kuritarvitatud. Kriitikute sõnul on H-1B viisa nõrgestanud USA kohalikku tööjõudu, viisaprogrammi toetajate sõnul võimaldab see üle maailma kokku erinevate valdkondade talente.

Teise määrusega lõi Trump ka n-ö "kuldkaardi" viisaprogrammi, millega saavad eraisikud taotleda miljoni dollari eest kiirkorras elamisluba.

Uus tööjõuviisa määrus hakkab kehtima 21. septembrist ning seda uutele viisataotlustele. Ettevõtted peaksid seejuures maksma sama summa iga taotluse kohta kuue aasta jooksul.

"Ettevõte peab otsustama, kas see inimene on piisavalt väärtuslik, et maksta valitsusele aastas 100 000 dollarit või peaks ta koju saatma ning palkama ameeriklase," ütles USA kaubandusminister Howard Lutnick.

Alates 2004. aastast on H-1B viisade aastane piirmäär olnud 85 000. Seni on viisaks vajalike erinevate lõivude summa ulatunud ligikaudu 1500 dollarini.

H-1B viisa alusel saab tööandja tuua USA-sse kindlates valdkondades kvalifitseeritud välistööjõudu, viisa kehtib kuni kuus aastat ning on seotud konkreetse tööandjaga.

Järgmiseks eelarveaastaks on esitatud 359 000 viisataotlust, mis on nelja aasta madalaim arv.

Viimasel eelarveaastal sai viisaprogrammist enim kasu Amazon, kelle järel tehnoloogiahiiud Tata, Microsoft, Meta, Apple ja Google.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BBC

