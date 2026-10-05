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Otse teisipäeval kell 9.15: eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust

Majandus
Elektriliinid
Elektriliinid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi "Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme.", mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Kell 9.15 algavat konverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Konverentsil tulevad jutuks päevakajalised teemad, nagu Eesti energiapoliitika tulevikuvisioon ja erakondade vaated, Euroopa ja Põhjamaade võrkude hetkeolukord ja tulevikuvaated, Läti ja Leedu "sajandi tormi" kogemused, klientide ootused elektrivõrgule ja elektrimüüjatele.

Teiste seas saavad sõna majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, erakondade esindajad, endine kliimaminister ja praegune riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender, Hollandi suuruselt kolmanda võrguettevõtte Stedin esindaja Andres Verstrepen, Alexela juhatuse esimees Marti Hääl, Ignitis Eesti tegevjuht, pikka aega kõrge riigiametnikuna Eesti energiapoliitika kujundamisega tegelenud Timo Tatar, Enefiti juht Gerrit Mäesalu jt.

Erakondade energeetikadebatt "Eesti energiapoliitika 2031" algab kell 10.30 ja selles osalevad sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, majandus- ja tööstusministri nõunik, reformierakondlane Emma Kruusmäe, Isamaa aseesimees Aivar Kokk, Lauri Laats Keskerakonnast, Toomas Uibo erakonnast Eesti 200, Rain Epler EKRE-st ja parempoolne Andrus Kaarelson.

Konverentsi ülekanne originaalkeeles

Konverentsi ülekanne tõlkega eesti keelde

Täpsemalt saab konverentsi ajakavaga tutvuda Elektrilevi veebilehel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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