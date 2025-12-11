Trump käivitas miljonidollariliste kuldviisade programmi

Veebisaidil Trumpcard.gov saab kiirest viisast huvitatud välismaalane maksta sisejulgeolekuministeeriumile 15 000 dollari suuruse tasu kiirmenetluseks ning pärast taustakontrolli läbimist peavad taotlejad tegema viisa saamiseks ühe miljoni dollari suuruse annetuse – veebisait nimetab seda ka kingituseks, mis sarnaneb USA rohelise kaardiga, mis võimaldab neil Ameerika Ühendriikides elada ja töötada.

"Põhimõtteliselt on see roheline kaart, aga palju parem. Palju võimsam, palju tugevam viisa," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele. "Suur asi. Peavad olema suurepärased inimesed."

USA kaubandusminister Howard Lutnick ütles, et eelregistreerimisperioodil on kuldkaardile registreerunud juba umbes 10 000 inimest ja ta loodab, et seda teeb veel palju rohkem. "Ma eeldan, et aja jooksul müüme tuhandeid selliseid kaarte ja kogume miljardeid, miljardeid dollareid," ütles Lutnick lühikeses intervjuus Reutersile.

Lutnick ütles, et kuldkaardi programm tooks Ameerika Ühendriikidesse inimesi, kes tooksid majandusele kasu. Ta võrdles seda keskmiste rohelise kaardi omanikega, kes tema sõnul teenisid vähem raha kui keskmised ameeriklased ja kellel oli suurem tõenäosus saada riiklikku toetust või kelle pereliikmed said seda. Ta ei esitanud selle väite kohta tõendeid.

Trumpi administratsioon on ulatuslikult piiranud immigratsiooni, saates riigist välja sadu tuhandeid ebaseaduslikult seal viibinud inimesi ja võttes ka meetmeid seadusliku immigratsiooni vähendamiseks.

Kuldkaardi programm on Trumpi versioon vastukaalust sellele ning loodud samas raha teenimiseks riigieelarvesse sama moodi, nagu president, endine New Yorgi ärimees ja tõsielusaadete saatejuht, on öelnud, et tema tolliprogramm on edukalt toiminud. Lutnick märkis, et kuldkaardil on ka ettevõtteversioon, mis võimaldab ettevõtetel saada kiirendatud viisasid töötajatele, kes soovivad Ameerika Ühendriikides töötada. Selle maksumuseks oleks kaks miljonit dollarit ühe töötaja kohta.