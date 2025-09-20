Euroopa lennujaamu tabasid küberrünnakud

Heathrow lennujaam hoiatas reisijaid võimalike viivituste eest tehniliste rikete tõttu. Lennujaamateenuse pakkuja Collins Aerospace kinnitas, et mitut Euroopa lennujaama tabasid "küberhäired".

"Me oleme saanud teada meie MUSE tarkvara küberhäiretest osades lennujaamades," teatas firma pärast seda, kui vähemalt kolm suurt Euroopa lennujaama tunnistasid, et on silmitsi häiretega ning lennud hilinevad.

"Mõju piirdub elektroonilise registreerimise ja pagasi äraandmisega ning seda saab leevendada käsitsi registreerimisega," lisas Collins Aerospace.

Brüsseli lennujaamast tühistati vähemalt 10 lendu ja veel 17 hilinesid üle tunni, teatas lennujaam. Nii reisijate registreerimine kui ka pardaleminek käis Brüsselis käsitsi ning laupäeval lendavatel reisijatel soovitati enne lennujaama tulekut oma lennu staatust kontrollida.

Berliini Brandendburgi lennujaama veebilehel seisis aga teade: "Üle-euroopalise süsteemipakkuja tehnilise rikke tõttu on registreerimisel ooteajad pikemad."

Dublini lennujaama teine terminal evakueeriti

Iirimaa Dublini lennujaam aga teatas laupäeva pärastlõunal, et lennujaama teine terminal evakueeriti turvalisuskaalutlustel ning et lennugraafik on seetõttu häiritud. Kohapeal on ka politsei.

BBC andmetel ütles lennunduse järelevalve Eurocontrol, et lennuettevõtjaid on palutud tühistada vahejuhtumi tõttu pooled sissetulevad ja väljaminevad lennud ajavahemikus alates laupäevast kell 4.00 kuni pühapäevani kell 2.00 GMT järgi.

Collins Aerospace kinnitas, et teeb aktiivselt tööd probleemi lahendamiseks ja taastab oma klientidele täieliku toimimise nii kiiresti kui võimalik.

Digitaal- ja andmetöötlusteenustele spetsialiseerunud lennutehnoloogiaettevõte Collins Aerospace on USA lennunduse- ja kaitsekonserni RTX (endine Raytheon) tütarettevõte.

Viimastel aastatel on küberrünnakud ja tehnoloogilised katkestused häirinud lennujaamade tööd kogu maailmas, alates Jaapanist kuni Saksamaani, sest iga lennureis sõltub järjest enam veebipõhistest, omavahel ühendatud süsteemidest.

Prantsuse suurettevõtte Thales juunikuu aruandest selgub, et küberrünnakute osakaal on kasvanud lennundussektoris aastatel 2024-2025 koguni 600 protsenti.