Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela: küberhügieen kui kätepesu digiajastul

Küberhügieen ei ole enam üksnes tehniline küsimus IT-ekspertidele ning teistele valdkonna asjatundjatele, vaid normaalne kaitse- ja ennetusmeede digiajastul, kirjutavad Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela.

Kui 19. sajandil õpetati inimesi pesema käsi, et vältida koolera ja katku levikut, tundus see paljudele liigse kohustusena. Praegu peame kätepesu iseenesestmõistetavaks. Sama analoogia võib üle kanda ka tänasesse digitaalsesse ruumi, kus küberturvalisust võiks üha enam hakata käsitlema mitte üksnes koormava lisakohustusena, vaid loomuliku ennetustegevusena, mis kaitseb meie identiteeti, raha ja riiklikku julgeolekut.

Euroopa küberruum on viimastel aastatel kiiresti muutunud. 2022. aastal vastu võetud NIS2 direktiiv seab liikmesriikidele kohustuse tugevdada oma küberturvalisuse taset. Eestis on selle ülevõtmine veninud ning pärast mõningaid muudatusi jõudis küberturvalisuse seaduse muutmise eelnõu avalikkuse ette 2025. aasta augustis.

Olulisem küsimus on, kuidas küberturvalisusest kujuneks lõpuks midagi sellist, mis ei piirdu vaid seaduste ja reeglitega, vaid saab igapäevaseks harjumuseks nii kontorites, riigiasutustes kui ka kodudes. Kas suudame end digiajastul kaitsta sama loomulikult nagu peseme käsi?

Küberhügieen kui (uus) normaalsus

Kui peseme käsi, ei mõtle me iga kord, et sellega peatame nakkuse leviku, vaid tegemist on lihtsalt osaga igapäevasest hügieenist. Sama suunda liigub ka küberturvalisus, kus erinevate küberintsidentide ennetusmeetmete rakendamine ei peaks tunduma eraldi pingutusena, vaid loomuliku harjumusena, mis kuulub digitaalsesse igapäevaellu.

Niisamuti on NIS2 loomise valguses mitmeid kordi rõhutatud, et küberturvalisust ei peaks käsitlema kõrvalise või vabatahtliku tegevusena. Ettevõtted ja asutused peavad looma süsteemid, kus turvanõuded on sama iseenesestmõistetavad kui tööohutuse reeglid mõnes tehases. Sama kehtib kõigile digitaalsete seadmete kasutajatele, seadmete uuendamine, tugevad paroolid ja mitmeastmeline autentimine ei tohiks olla erand, vaid tavapärane igapäevapraktika.

Igapäevased harjumused kaitsekilbiks

Ka võrdlus kätepesuga ei ole juhuslik. Enamik inimesi ei mõtle kätepesule kui teadlikule viisile hoida tervist ja vältida haigusi, kuigi see aitab oluliselt vähendada viiruste ja nakkuste levikut. Sarnast loogikat võiks rakendada ka küberturvalisuses.

Tarkvarauuenduste tegemine, tugeva parooli kasutamine või mitmeastmeline autentimise seadistamine ei tundu kuigi keerulised sammud, kuid just need tegevused on kõige olulisemad n-ö vaktsiinid küberrünnete vastu. Küberohutuse raportite andmetel on ligi kolmveerand turvaintsidentidest seotud inimliku vea või sotsiaalse manipulatsiooniga.

See tähendab, et tehniline kaitse ei ole piisav ning olukorras, kus harjumused on nõrgad, jääb meie digitaalne ökosüsteem siiski haavatavaks.

Ennetus kui ühiskondlik ja majanduslik investeering

"Rünnaku edukuseks piisab sageli ühest kaitseta kontost või uuendamata tarkvarast."

Kui küberrünnak tabab kriitilist taristut – näiteks haiglaid, energia- või transpordivõrke –, siis võib see halvata olulised teenused ja kasvada kiiresti üle riiklikuks kriisiks. Kuigi iga küberrünnakut ei ole alati võimalik täielikult ära hoida, näiteks nagu koordineeritud rünnakud Eesti vastu 2007. aastal, millesarnast juhtumit peetakse tänapäeval potentsiaalselt isegi NATO artikli 5 käivitavaks juhtumiks, näitab praktika, et rünnaku edukuseks piisab sageli ühest kaitseta kontost või uuendamata tarkvarast.

Nii nagu me ei eelda, et kätepesu hoiab ära iga haiguse, vähendavad ka tavapärased küberhügieeni harjumused oluliselt rünnakute edukuse tõenäosust. Just seetõttu ei ole küberturvalisus pelgalt tehniline, vaid ka sotsiaalne ja kultuuriline küsimus. Üksainus nõrk lüli, olgu see väiksem ettevõte, riigiasutus või mõni teenuse pakkuja kriitilisest taristust, võib ohustada kogu süsteemi toimimist.

Küberturvalisuse meetmetesse investeerimine on ka majanduslikult mõistlik. Nagu tervishoius on odavam haigusi ennetada kui neid ravida, on ka küberturvalisuses ennetus odavam kui hilisema tekkinud kahju kõrvaldamine.

Prantsuse andmekaitseameti (CNIL) 2025. aasta analüüs kinnitab, et isegi sageli koormavaks peetud isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) on aidanud ennetada turvaintsidentide ja identiteedivarguste kahjusid sadade miljonite, mõnel juhul koguni miljardite eurode ulatuses kogu Euroopa Liidus.

Lisaks näitab Euroopa Liidu küberturvalisuse agentuuri (ENISA) raport, et riigid, kes käsitlevad küberturvalisust võrdselt näiteks tööohutuse reeglitega, säästavad kriiside lahendamisel kordades rohkem ressursse kui need, kes tegutsevad alles pärast intsidenti. Seega aitavad vähegi mõistlikult kujundatud reeglid vältida ka palju suuremat kahju.

Usaldus kui haavatav vara

Lisaks rahalisele ja tehnilisele kahjule on küberintsidentide suurim hind sageli usalduse kaotus. Just usaldus on digimaailmas kõige olulisem nähtamatu kapital. Kui kord on toimunud rünnak ja klientide või kodanike usaldus on murdunud, on selle kapitali taastamine äärmiselt keeruline ning võib võtta aastaid.

Tõsisemate juhtumite korral ei pruugi usaldus samaväärsel tasemel mitte kunagi taastuda. Usaldus on aga iga digitaalse lahenduse kasutamise alus, kui see kaob, siis kaob ka valmisolek teenuseid kasutada või andmeid jagada.

Kokkuvõtteks

Küberhügieen ei ole enam üksnes tehniline küsimus IT-ekspertidele ning teistele valdkonna asjatundjatele, vaid normaalne kaitse- ja ennetusmeede digiajastul. Seega, kui mõtleme-räägime küberturvalisusest kui immuunsüsteemist, on tarkvarauuendused võrreldavad vaktsiinidega, mitmeastmeline autentimine meenutab kätepesu ning töötajate koolitamine vastab tervisekasvatusele, mida õpetatakse juba noorest peast.

Küberturvalisus ei tohiks tunduda tüütu kohustusena, vaid loomuliku osana igapäevast, nagu kätepesu, suitsuandur või turvavöö. Küberhügieen peaks olema normaalsus, mille abil ennetame identiteedivargusi, rahalisi kahjusid ja riiklikke kriise.

Nii nagu ühiskond õppis mitu sajandit tagasi, et kätepesu hoiab ära epideemiaid, peab ka digiajastu inimene õppima, et küberhügieen hoiab ära süsteemide kokkuvarisemise. Küsimus ei ole enam selles, kas ja missugused ohud eksisteerivad, vaid kas me oleme loonud piisava vastupanuvõime.