Pentagon kehtestas meediale uued piirangud

Reedel meediale edastatud uute reeglite kohaselt peavad ajakirjanikud andma kirjaliku kinnituse, et peavad reeglitest kinni, vastasel korral nende akrediteering tühistatakse.

Tegemist on president Donald Trumpi valitsuse kõige hiljutisema meetmega suurendada kontrolli selle üle, kuidas tema poliitikameetmeid kajastatakse. Samuti järgneb see tema avaldusele, et negatiivseid uudislugusid valitsuse kohta tuleks pidada ebaseaduslikuks.

Pentagoni avalduses kinnitati, et ministeerium on endiselt pühendunud läbipaistvusele, et edendada vastutust ja avalikku usaldust.

Samas lisati: "Informatsiooni avaldamise peab enne selle avaldamist heaks kiitma asjakohane ametnik, isegi kui kõnealune teave pole salastatud". Sisuliselt tähendab see, et viitamine anonüümsetele allikatele keelatakse.

Samuti näevad reeglid ette olulisi kitsendusi sellele, kus ajakirjanikud Pentagonis ilma ametlike saatjateta liikuda võivad.

Meediaühenduse National Press Club juht Mike Balsamo sarjas reegleid ning ärgitas Pentagoni neid viivitamata tühistama.

"Kui uudised meie sõjaväe kohta vajavad valitsusepoolset heakskiitu, ei saa avalikkus enam sõltumatuid uudiseid," märkis ta avalduses. "Siis saab avalikkus vaid seda, mida ametnikud tahavad, et nad näeksid. See peaks iga ameeriklase häirekellad tööle ajama."