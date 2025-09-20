Üle Eesti peeti taas metsarahvapäeva

Võrumaal võõrustas põline Haanja metsamees Erki Sok metsarahvapäevalisi oma kodutalus Preeska külas, kus talu peremees jagas metsamajandamise kogemusi.

"Käime mööda metsa, räägin, kus midagi teinud olen, milline tulemus, kas olen rahule jäänud. Inimesed saavad hinnata, et kas jutt, mida ma räägin, ka nendele midagi annab või küsimusi tekitab. Siin on tulemas mitmeid pärandkultuuriobjekte ülevaatamiseks, näiteks metsavenna punker, lubjapõletusahju koht ja lõpetame päeva minu mootorsaagide kollektsiooni ülevaatamisega," rääkis Sok.

Põlvamaal käisid Meenikunno soo äärses metsas paarkümmend seenehuvilist koos mükoloogiga seenel. Metsaandide paremaks tundmaõppimiseks pandi korjatud seentest kokku seenenäitus. Peale metsaretke küpsetati lõkkel seentest valmistatud toite.

"Käisime siinsamas metsas, poolteist tundi jalutasime, korjasime kõiksugu liike, mida nägime, nii puu pealt kui ka kännu alt. Kõik, mis leidsime, vaatasime üle, kas sobib süüa, ei sobi süüa, millest saab paberit teha, mida saab seinavärviks kasutada hoopis. Vaatasime kõik liigid üle. Praegu on üsna liigivaene aeg, aga meil õnnestus koos eilse eeltööga koguda kokku 60 erinevat liiki seeni," lausus RMK vanemteabejuht Heli Nestra.