X!

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

Eesti
Tallinna Kiirabi
Tallinna Kiirabi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Mõne aasta eest Eestisse jõudnud tugevatoimeliste sünteetiliste opioidide laialdane levik kolmekordistas uimastite üledoosidest põhjustatud surmasid. Kuigi tasahilju on hakanud narkosurmade arv vähenema, teeb eksperte murelikuks uute ja veelgi kangemate ainete jõudmine Eestisse.

Kui aastatel 2018-2021 suri aastas üledoosi tõttu 30 kuni 40 inimest, siis viimasel paaril aastal on neid olnud sadakond. Veel kuu aega tagasi olid tervise arengu instituudi teadur Katri Abel Ollo lootusrikas, et äkki tänavu jääb üledoosidest põhjustatud surmade arv alla saja, aga nüüd on olukord muutunud.

Augusti lõpu seisuga on Eestis üledoosi surnud 57 inimest.

"Uued nitaseenid on tulemas ja lisaks nitaseenidele on teised tugevatoimelised opioidid, mida me juba olema süstaldest leidnud. See on tsükloglorfiin ja spiroklorfiin, mis on tõesti kolm-neli korda kangemad sünteetilised opiodid kui näiteks fentanüül," lausus Ollo.

Uute ainete eripära on ka see, et nende mõju on lühiaegsem ja kui seni piisas ühest doosist seitsmeks tunniks, siis nüüd tuleb süstida iga paari tunni taga. Ka ei ole üledoosi korral abi narkomaanidele ja nende lähedastele jagatavast nalksoonist.

"Siin ongi üks väga suur aga, miks me oleme saatnud riiklikul tasandil hoiatusi välja, on see, et pahatihti me Eestis näeme kohtuekspertiisi analüüsile tuginedes, et seal on see veterinaarravimid, nagu näiteks ksülasiin ja metodoniin, mis on veterinaarias uinutid, lihaslõdvestid loomadele. Naloksoon aitab küll sünteetilise opioid puhul, aga ta ei aita mitteopisodsete lisaainete puhul ja kahjuks inimene jääb teadvusetusse seisundisse," rääkis Ollo.

Politsei sõnul on nitaseenide osakaal vähenemas, samas on aina rohkem liikvel alfa PVP, mida tuntakse ka zombinarkootikumi nime all. Üledooside põhjuseks on sageli mitme aine koos tarvitamine ning nitaseenid ja alfa PVP on ühed põhilised surmapõhjustajad. Sel nädalal avastatud uue nitaseeni tõttu saatis politsei välja ohuteavituse.

"Fentanüül tuli omal ajal asendusainena heroiinile, kui heroiin ei olnud enam kättesaadav 2000-ndate aastate alguses. Sisuliselt sama protsess oli ka paar aastat tagasi, kui ilmus uus aine, mis oli eelnevast kordades kangem. Keegi ei oska seda doseerida ja õiget doosi otsitakse katse ja eksituse meetodil. Mingit kasutusjuhendit sellega ei kaasnenud," rääkis Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov.

Kui fenatüül võis olla 10 või 100 korda kangem kui heroiin, siis nitaseenid omakorda on paar või paarkümmend korda kangemad kui fentanüül.

Teaduri sõnul on olukord Euroopa narkoturul praegu muutumas, sest 1. juulist keelustati Hiinas nitaseenid ja nende lähteained. See võib ka olla üheks põhjuseks, miks mõni Eestis seni laialt kasutatud nitaseen on enam praktiliselt ei levi.

"See kahjuks on nii, et üks läheb ja teine tuleb ja me peame ainult lootma, et uus ei ole hullem, aga me oleme näinud, et uued on hullemad," lausus Ollo.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:44

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

18:43

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

18:34

Ekspert: Palestiina tunnustamine pole tulevikus vaid sümboolne samm

18:34

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

18:33

VIDEO | Tuline Kalju ja Levadia lahing pakkus kolm väravat

18:25

Politsei tunnistab probleemi purjus tõukeratturitega

18:25

Päevakaja (21.09.2025 18:00:00)

18:24

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

18:20

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

17:56

Zelenski kutsus partnereid üles tugevdama Ukraina õhukaitset Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:59

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

17:12

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

11:07

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

20.09

Soome kaitseväe juhataja Venemaa hävitajatest: see oli test

20.09

Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

12:55

Trump nõuab Afganistanilt Bagrami õhuväebaasi tagastamist Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

17:56

Zelenski kutsus partnereid üles tugevdama Ukraina õhukaitset Uuendatud

20.09

Sõja 1305. päev: Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

20.09

Euroopa lennujaamu tabasid küberrünnakud Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:43

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

18:34

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

18:33

VIDEO | Tuline Kalju ja Levadia lahing pakkus kolm väravat

18:20

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

loe: kultuur

16:12

Arvustus. Vanad lood uues kastmes!

14:48

Arvustus. Miks hinged katki lähevad

13:08

Otseülekanne homme: muuseumid uurivad, kuidas päästa demokraatiat

12:51

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

loe: eeter

13:25

ETV2 teemaõhtu on pühendatud "Rahva oma kaitse" 30. sünnipäevale

12:51

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

12:15

Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

10:55

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

Raadiouudised

20.09

Laupäeval peeti üle Eesti Metsarahvapäeva

20.09

Tuberkuloosihaigeid on Eestis vähe, kuid mure on ravimiresistentsusega

20.09

Kehv turbahooaeg võib tõsta köögivilja hinda

20.09

Päevakaja (20.09.2025 18:00:00)

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

19.09

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

19.09

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo