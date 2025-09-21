"Ukraina stuudio": Venemaa õrritab Läänt

Samal ajal on president Trumpi tegevus jätkuvalt hambutu. Ta on oma sõnul valmis Moskva vastu kehtestama karme sanktsioone, aga selle eelduseks on Vene nafta ostmise lõpetamine kõikide NATO riikide poolt. Kui realistlik selline nõudmine üldse on ja millised on võimalused Putinit ohjeldada, seda selgitab julgeolekuekspert Meelis Oidsalu.

Ukraina üksused on Pokrovski piirkonnas venelaste kõige ohtlikumad läbimurdekatsed suutnud tõrjuda, aga üldine olukord Donbassis ei ole siiski paranenud. Kui ukrainlased saavadki kuskil vaenlase rünnaku pidama, siis leiavad need kiirelt uue nõrga koha ja aeglane edasitung üldplaanis ikka jätkub.

Rindeseisu analüüsib kolonelleitnant reservis Leo Kunnas. Saatejuht on Joosep Värk. Toimetaja Peep Kala, režissöör Keiti Väliste, produtsent Tiina-Mari Koljak.