Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk

"Õhkutõusul põrkas huvilendu tegev lennuk telikuga vastu heinapalle ja paiskus ümber. Piloot sai vigastada ja hospitaliseeriti, kuid tema vigastused ei ole tõsised. Kaasreisija viga ei saanud," kirjeldas ERR-ile toimunut ohutusjuurdluse keskuse lennuõnnetuste juhtivuurija Karl-Eerik Unt.

Häirekeskus sai teate lennuõnnetusest kell 17.45, kuid päästjate sõnul ei olnud nende saabudes õnnetuses osalejaid enam lennuki juures.

Põhjaranniku andmetel sai õnnetuses viga Ida-Viru kutsehariduskeskuse juht Hendrik Agur.