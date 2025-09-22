Valimisteenistus ostab 6600 euro eest tiktokkeritelt kampaaniat

Oktoobris toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel kasutab riigi valimisteenistus ühe kanalina sotsiaalmeedia mõjuisikuid, et tõsta noorte valijate teadlikkust.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles ERR-ile, et valimisteenistus teeb koostööd kolme mõjuisikuga ning seeläheb kokku maksma 6600 eurot.

"Eesmärk on jõuda sihtrühmani, kelle valimisaktiivsus on statistiliselt madalam, kuid kelle igapäevane sotsiaalmeedia kasutus on kõrge. Selline lähenemine võimaldab edastada valimistega seotud olulist infot noortele neile tuttavas ja usaldusväärses keskkonnas," sõnas Koitmäe.

Üks valimisteenistuse sotsiaalmeediapartnereid on Markus Kristofer Sinivee, kes oma Tiktoki kanalil Markus On The Street inimesi intervjueerib ning kellega valimisteenistus allkirjastas lepingu möödunud nädalal.

Koitmäe sõnul on lisaks sotsiaalmeediakampaaniale valminud visuaalsed materjalid nagu plakat ja kleebised, mis on mõeldud levitamiseks koolides ja noortega tegelevates asutustes.

"Kleebiseid saavad õpetajad jagada näiteks ühiskonnaõpetuse tundides, et tuletada meelde valimise olulisust ning julgustada noori oma häält kasutama," sõnas valimisteenistuse juht. "Kui on kutsutud, siis valimisteenistuse kõneisikud külastavad ka koole, noortele suunatud loenguid ja debatte."

Koitmäe hinnangul aitavad koolide ja noorteorganisatsioonide korraldatud debatid värsketel valimisealistel teha teadlikke valikuid ja mõista oma rolli demokraatlikus protsessis.

Eelolevad kohalikud valimised on kolmas kord, kui valima saavad minna vähemalt 16-aastased noored.

Noorte valijate kaasamiseks on Koitmäe sõnul ka varasematel aastatel kampaaniatega pöördutud nende eakaaslaste poole, kes on rõhutanud, kui tähtis on, et noor inimene valima läheks.