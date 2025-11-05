X!

Prantsuse kohus uurib Tiktoki algoritmide tekitatavaid laste enesetapumõtteid

Laps nutitelefoniga.
Laps nutitelefoniga. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / DAVID GRAY
Prantsuse kohtuvõimud teatasid teisipäeval, et on algatanud kriminaaluurimise Hiina sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok tegevuse suhtes, kahtlustades, et selle algoritmid võivad suunata noori enesetapule.

Pariisi prokurör Laure Beccuau ütles, et uurimine oli vastuseks Prantsuse parlamendikomisjoni palvele algatada kriminaaluurimine Tiktoki võimaliku vastutuse kohta oma noorte kasutajate elude ohustamise eest.

See on esimene kord, kui alaealiste kaitsmine sotsiaalmeedias on viinud kriminaalmenetluseni, tähistades olulist edasiminekut regulaatorite tegevuses laste kaitsmiseks internetis, kommenteeris väljaanne Politico.

Sotsialistist seadusandja Arthur Delaporte'i juhitud parlamendikomisjon püüdis uurida Hiina ettevõttele Bytedance kuuluva Tiktoki psühholoogilisi mõjusid noortele pärast seda, kui seitse perekonda kaebasid ettevõtte 2024. aastal kohtusse, süüdistades seda nende lastele sellise sisu esitamises, mis viis nad enesetapule.

Prokurör Beccuau ütles, et komisjoni 11. septembril avaldatud raportis märgiti Tiktoki ebapiisavat modereerimist, alaealiste lihtsat juurdepääsu sellele ja keerukat algoritmi, mis võib haavatavad isikud enesetapu poole tõugata, püüdes nad kiiresti vastava sisuga teemamulli.

"Meie komisjoni empiiriline tähelepanek on algoritmiline lõks, mis vaid mõne interaktsiooniga suurendab kokkupuudet kahjuliku, ärevust tekitava ja masendava sisuga," kommenteeris Delaporte varem.

Tiktoki pressiesindaja ütles Reutersile saadetud meilis, et firma lükkab kindlalt ümber Pariisi prokuröri pressiteates viidatud süüdistused ja õiguslikud alused ning kavatseb kaitsta oma tegevust.

"[Meil on] enam kui 50 eelseadistatud funktsiooni ja seadet, mis on loodud spetsiaalselt teismeliste turvalisuse ja heaolu toetamiseks, ning üheksa reegleid rikkuvat videot kümnest eemaldatakse enne nende vaatamist, investeerime palju turvalisesse ja vanusele sobivasse teismeliste kasutuskogemusse," teatas ettevõte.

Pariisi politsei küberkuritegude üksus asus uurima prokuröri väidetud rikkumisi, mis seisnevad platvormil enesetapu sooritamise vahendina soovitatud toodete, esemete või meetodite propageerimises, mille eest karistatakse kolmeaastase vangistusega.

Parlamendikomisjoni esimees ütles 11. septembril, et Tiktok seadis teadlikult ohtu oma kasutajate tervise ja elu ning andis seetõttu asja kohtusse.

Tiktok vastas siis, et lükkab kategooriliselt tagasi komisjoni esitluse, mida ta nimetas eksitavaks ja mille eesmärk olevat muuta ettevõte patuoinaks kogu sektorit ja ühiskonda tervikuna puudutavates küsimustes.

Prokuratuur teatas, et lisaks parlamendi raportile võetakse uurimisel arvesse ka 2023. aasta senati raporti järeldusi, mis tõstavad esile sõnavabadusega, andmete kogumise ja solvavate algoritmidega seotud riske.

Prokuratuur teatas, et vaatab läbi ka 2023. aasta Amnesty Internationali aruande, milles hoiatatakse, et Tiktoki algoritmid tekitavad sõltuvust ja noorte seas enesevigastamise ohtu, ning Prantsusmaa riigiagentuuri Viginumi 2025. aasta veebruari aruannet, mis tegeles välisriikide digitaalse sekkumisega ja hoiatas, et avalikku arvamust võidakse valimistel manipuleerida.

Tiktoki kui väga suure veebiplatvormi tegevust reguleerib Euroopa Liidus digiteenuste määruse (DSA) alusel Euroopa Komisjon. EL on uurinud Tiktokki juba seoses puudujääkidega lapskasutajate kaitse osas.

Sotsiaalmeedia ettevõtted on seisnud silmitsi ka arvukate kohtuasjadega USA-s, mille kohaselt on nende algoritmid aidanud tekitada teismelistel vaimse tervise probleeme.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Politico

