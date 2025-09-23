Euroopa keeltepäeval kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu" 14 keeles

Romaan on ilmunud 20 keeles, mängus kõlavad neist 14, mida loevad ette Tallinna Euroopa Kooli õpilased.

Mäng algab Vikerraadio kodulehel 25. septembril kell 7 ja lõpeb 26. septembril kell 15. Mängida saab nii individuaalselt kui ka klassiga, nii eesti kui ka inglise keeles. Pärast vastuste saatmist saab mängija teada, mitu keelt ta õigesti vastas, hiljem on võimalik oma vastuseid näha. Kokkuvõte mängust on Vikerraadio saates "Owe Peterselli show" 26. septembril kell 17.15.

Mängu peaauhinnaks on kinkekaart kümnele individuaalsele keeletunnile, mis loositakse välja nende vahel, kes vastavad kõikidele küsimustele õigesti. Klasside peaauhinnaks on ekskursioon Tallinnas asuvasse Euroopa elamuskeskusesse. Lisaks on mängus hulgaliselt väiksemaid auhindu, mille panevad välja mängus sisalduvaid keeli esindavad välisriikide saatkonnad ja kultuuriinstituudid ning Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Kes õigeaegselt mängida ei jõua, saab seda hiljem teha ERRi Lasteekraani lehel.

Vikerraadio ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus koos Tallinna Euroopa Kooliga korraldavad keeltemängu juba üheksandat korda. Varem on äraarvamiseks olnud laul Pipist ja sepapoistest ning lõigud raamatutest "Naksitrallid", "Punamütsike", "Alice imedemaal", "Väike Prints" ja "Harry Potter". Möödunud aastal oli mäng pühendatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 20. aastapäevale – lapsed lugesid ette lõike EL-i liikmesriikides 2004. aastal välja antud lasteraamatutest.