Väliskomisjon kuulas ära Iisraeli sõprusrühma laiali saatmist soovijad

Riigikogu väliskomisjon kuulas teisipäeval ära rahvaalgatuse, mis soovis riigikogu Iisraeli sõprusrühma laiali saatmist, algatajad. Mõne riigikogu sõprusrühma laialisaatmiseks riigikogul mehhanisme ei ole.

Juuni keskel algatasid Merle Praakli, Sven Anton ja Remi Fady Punak rahvaalgatuse "Saata laiali praegusel kujul tegutsev Eesti-Iisraeli parlamendirühm, mis on oma tegevuses seadnud võõra riigi huvid kõrgemale Eesti Vabariigi kohustustest rahvusvahelise õiguse ees".

Algatus kogus kuuga vajalikud 1000 allkirja, et see jõuaks riigikokku. Väliskomisjon teisipäeval algatust ka arutas, kohale oli kutsutud ka selle algatajad.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et reaalsuses ei ole väliskomisjonil või riigikogul selle algatusega mitte midagi teha, sest riigikogu sõprusrühmi moodustatakse riigikogu liikmete vabal tahtel.

Mihkelsoni sõnul on riigikogus varasemalt arutatud, kas peaks kuidagi reguleerima sõprusrühmade tegevust, kuid see eeldaks riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muutmist, mis võib tema sõnul olla keerukam kui põhiseaduse muutmine.

Näiteks on riigikogus praegu kaks Gruusia sõprusrühma, mille vaated Gruusia suhtes mõnevõrra lahknevad. Riigikogus eksisteeris ka Donald Trumpi toetusrühm. Mihkelsoni sõnul ei saaks praegu ka takistada näiteks Venemaa sõprusrühma loomist.

Samuti ei ole väliskomisjoni juhi sõnul varem juhtunud, et keegi taotleks mõne sõprusrühma laiali saatmist. Isegi näiteks viimati peale Hiina sõprusrühma viimast visiiti Hiina.

Iisraeli sõprusrühma laialisaatmise petitsiooni algataja Merle Praakli, kes ise ka riigikogus kohal viibis, jäi päeva jooksul ERR-ile tabamatuks.

Petitsioonis märkisid selle algatajad, et riigikogu Iisraeli toetusrühma laiali saatmine taastaks Eesti välispoliitika põhimõttekindluse ja usaldusväärsuse ning jõustaks rahvusvahelist õigust.