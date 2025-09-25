Trump asendas presidentide galeriis Bideni portree allkirjamasinaga

Donald Trumpi eestvedamisel loodi Valge Maja läänetiiba kuulsuste allee, kus eksponeeritakse endiste presidentide portreesid. Üks pilt torkab eriti silma, sest Trumpi eelkäija Joe Bideni foto on asendatud allkirjamasinaga.

Trump väitis juba valimiskampaania ajal, et Biden on vaimselt ebakompetentne. Samuti on Trump väitnud, et allkirjamasina (ingl k autopen) kasutamine täidesaatvate korralduste ja armuandmiste allkirjastamiseks Bideni nelja-aastase ametiaja jooksul võis olla ebaseaduslik.

Bideni meeskond on samas öelnud, et allkirjamasina kasutamine on väljakujunenud õiguspraktika

Provokatiivse stiili poolest tuntud Trump võitis aga viimased presidendivalimised ja jätkab nüüd oma eelkäija pilkamist. Üks asjaga kursis olev ametnik kinnitas, et Bideni pildi asendamise idee pärines Trumpilt.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… ️ pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Trump ise on jaganud Ameerika rahva kaheks, tal on nii kirglikke fänne kui ka tulihingelisi vastaseid. Tema juhtimist iseloomustavad pidevad sõnasõjad ja vastaste šokeerimine.

Ta vallutab tihti ajalehtede esiküljed kogu maailmas ning viimase Bideni trollimisega suutis Trump taas end tähelepanu keskmesse seada.