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Ülemkohus blokeeris Trumpi katse vallandada föderaalreservi ametnik

Välismaa
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Lisa Cook
Lisa Cook Autor/allikas: SCANPIX/MediaPunch Inc/Alamy
Välismaa

USA ülemkohus keeldus esmaspäeval lubamast president Donald Trumpil vallandada föderaalreservi nõukogu liiget Lisa Cooki. Kui vallandamine oleks õnnestunud, oleks Trumpist saanud esimene president, kes on vallandanud föderaalreservi ametniku pärast keskpanga loomist 1913. aastal.

Kohus blokeeris 5:4 otsusega Trumpi korralduse vallandada föderaalreservi ametnik.

Otsust toetasid ülemkohtu konservatiivne esimees John Roberts, kohtunik Brett Kavanaugh ja veel kohtu kolm liberaalset liiget. Eriarvamusele jäid konservatiivsed kohtunikud Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch ja Amy Coney Barrett.

Otsuse kirjutanud Roberts märkis, et Trump "ei taganud Cookile seadusega ettenähtud menetluslikke kaitsemeetmeid. Ilma nendeta ei saanud Cook presidendi esitatud süüdistusi nõuetekohaselt vaidlustada."

Roberts rõhutas, et föderaalreservi nõukogu liikmed ei teeni presidendi tahte järgi, vaid täidavad 14-aastaseid vahelduva kestusega ametiaegu ja neid võib ametist vabastada üksnes põhjendatud juhtudel.

Trump vallandas mullu augustis Cooki, süüdistades teda sobimatus käitumises kinnisvaralaenu saamisel. Cook nimetas seda ettekäändeks, et kõrvaldada ta rahanduspoliitiliste erimeelsuste tõttu. 

Kohtunikud lükkasid tagasi Trumpile alluva justiitsministeeriumi taotluse tühistada madalama astme kohtu korraldus, mis keelas Cooki viivitamatu vallandamise seni, kuni tema kohtuvaidlus kestab.

Föderaalreserv on maailma tähtsaim keskpank, mis määrab krediidi hinna nii Ameerika Ühendriikides kui ka väljaspool seda. Alates Trumpi naasmisest presidendiametisse 2025. aasta jaanuaris on pank olnud tema teravdatud tähelepanu all.

Cooki ametiaeg pidi kestma 2038. aastani. Ta nimetati ametisse demokraadist endise presidendi Joe Bideni poolt 2022. aastal.

Trumpi rünnak Cooki vastu ja jaanuaris alustatud, kuid hiljem lõpetatud kriminaaluurimine tollase föderaalreservi juhi Jerome Powelli suhtes kujutas endast suurimat rünnakut keskpanga sõltumatusele pärast selle asutamist.

Trump on avaldanud keskpangale survet intressimäärade kiiremaks ja ulatuslikumaks kärpimiseks, et võidelda inflatsiooniga, ning on korduvalt kritiseerinud Powellit soovidele mitteallumise eest.

Powelli mantlipärija, föderaalreservi esimees Kevin Warsh, asus ametisse eelmisel kuul.

Trump teatas esmaspäeval, et tema administratsioon astub viivitamatult samme, tagamaks, et föderaalreservi nõukogu liige Lisa Cook ei langetaks enam USA heaolu puudutavaid otsuseid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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