Trump: tühistasin kõik Bideni allkirjamasinaga signeeritud dokumendid

USA president Donald Trump teatas, et on tühistanud kõik tema eelkäija Joe Bideni ajal allkirjamasinaga automaatselt signeeritud dokumendid, sealhulgas armuandmisotsused.

"Kõik dokumendid, proklamatsioonid, täidesaatvad korraldused, memorandumid või lepingud, millele on alla kirjutanud Joseph R. Biden Jr. administratsioonis kurikuulus ja volitamata "AUTOPEN" korraldus, on käesolevaga tühised ja neil puudub edasine jõud või mõju," teatas Trump sotsiaalmeedias.

"Kõik, kes on saanud armuandmise, tühistamise või mis tahes muu selliselt allkirjastatud juriidilise dokumendi, palun võtke teadmiseks, et nimetatud dokument on täielikult ja lõplikult tühistatud ning sellel puudub õiguslik jõud," lisas president.

Biden andis oma pojale Hunter Bidenile ja liitlastele, sealhulgas oma peamisele pandeemianõunikule Anthony Faucile oma presidendiaja viimastel päevadel ennetavalt armu, öeldes, et soovib neid Trumpi kättemaksu eest kaitsta. Siiski on ebaselge, kas Trumpil on seaduslik võim oma eelkäija armuandmisavaldusi ühepoolselt tühistada, tõdes väljaanne The Times.

Põhiseadusteadlased on ühel meelel, et presidendi armuandmisõigus on absoluutne ja lõplik isegi ebatavalistes olukordades, märkis The Times, lisades samas, et Trump on tuntud katsete poolest nihutada presidendivõimu piire.

President täpsustas, et tema avaldus kehtib täidesaatvate korralduste ja kõigi muude Bideni ajal allkirjamasinaga allkirjastatud juriidiliste dokumentide kohta.

Automaatne allkirjamasin võimaldab presidendi allkirja kiiresti ja täpselt kopeerida. Seda seadet on varem dokumentide allkirjastamiseks kasutanud mõlema partei presidendid.

Oma ametiaja viimastel tundidel andis Biden ennetavalt armu ka oma vendadele ja õele, 6. jaanuari 2021. aasta Kapitooliumi rahutusi uurinud komisjoni liikmetele ja endisele staabiülemate komitee esimehele Mark Milleyle.

2025. aasta jaanuaris astutud samm oli lahkuva presidendi jaoks enneolematu, kuid Bideni sõnul oli see vajalik armu saanute kaitsmiseks poliitiliselt motiveeritud rünnakute eest tulevikus. Ta ütles, et armuandmisavaldusi ei tohiks vaadelda kui väärteo tunnistamist. Pole selge, kas armuandmisavaldused allkirjastati automaatallkirjaga.

Biden loobus uuesti kandideerimisest pärast seda, kui toetus talle 2024. aasta suvel tema vaimse võimekuse suhtes tekkinud hirmude tõttu kokku varises.

Trump ja tema toetajad on väitnud, et Bidenil puudusid presidendiks olemiseks vajalikud vaimsed võimed ja et Valge Maja tegevuse eest vastutasid tegelikult tema abilised. Biden ja tema liitlased eitavad seda.