Kohus mõistis FSB heaks luuranud Eesti kodaniku vangi

Viru maakohus
Viru maakohus mõistis kokkuleppemenetluses süüdi Eesti kodaniku Igor Lobini, keda riigiprokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Karistuseks määras kohus viie aasta pikkuse reaalse vangistuse.

Süüdistuse kohaselt tegutses Lobin alates 2017. aastast teadlikult FSB huvides ja ülesandel Eesti julgeoleku vastu suunatud luuretegevuses. Ta sai FSB töötajatelt ülesandeid ja täitis neid. Info edastamine FSB-le ja saadud ülesannete täitmine oli suunatud Eesti julgeoleku vastu, teatas kohus.

Riigiprokuratuuri teatel on FSB huvi hankida infot riigikaitseliste objektide, jõustruktuuride personali ja tegevuse ning kaitseväe ja Kaitseliidu õppuste kohta, samuti teavet eestikeelsele haridusele ülemineku, elutähtsa teenuse osutajate kriisivõimekuse ning ühiskonnas aktiivsete inimeste kohta.

"Venemaa eriteenistustele teabe kogumine ja nende abistamine on suunatud Eesti julgeoleku vastu, mistõttu ohustab koostöö mistahes Venemaa eriteenistustega Eesti põhiseaduslikku korda. Eesti-vastane koostöö Venemaaga on karistatav ja igale riigivastasele kuriteole võib järgneda aastatepikkune reaalne vangistus," ütles riigiprokurör Triinu Olev-Aas.

"See kaasus on meile juba tuttav FSB käekiri ning ilmestab nende tavapäraseid meetodeid ja taktikaid Eestist info hankimisel ja lõhestustegevuse elluviimisel," ütles kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Taavi Narits.

Esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasneva sundrahana mõistis kohus Lobinilt Eesti Vabariigi kasuks välja 2215 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

