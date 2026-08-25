Harju maakohus mõistis topeltkodaniku luuretegevuses süüdi

Harju maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses süüdi Eesti ja Venemaa topeltkodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises, ning karistas meest nelja aasta pikkuse reaalse vangistusega.

Süüdistuse järgi lõi Nikita Kuzmin hiljemalt 2024. aastal Venemaal elamise ajal Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi peavalitsuse (GRU) ohvitseriga Eesti-vastase suhte, teatas riigiprokuratuur. Kuzmin kogus GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja tsiviilobjektide kohta.

Prokurör Margaret Beres ütles, et Eesti julgeoleku vastu suunatud luuretegevuses osalemine ning koostöö Venemaa julgeoleku- ja luureasutustega on rangelt karistatav.

Kaitsepolitseiamet on korduvalt rõhutanud Venemaale õppima minemisega seotud ohtusid.

"Nikita Kuzmin värvati Venemaal kõrgkoolist. Venemaa kõrgkoolides töötavad Venemaa eriteenistuste kattealused ohvitserid, kelle üheks ülesandeks on värvata välistudengeid, kellel ei ole lääneriikidesse reisimisel piiranguid. Venemaa riigi raha eest õppima minek on väga kulukas, tasu selle eest nõutakse välja sageli koostööna tulevikus ning eitava vastuse korral võib värske tudeng end hoopis sõjarindel avastada," märkis kapo peadirektori asetäitja Taavi Narits.

Eeluurimist viis läbi kaitsepolitseiamet, menetlust juhtis riigiprokuratuur.