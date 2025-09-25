Üle-eestilise suitsusaunade loenduse käigus on kaardistatud pooltuhat sauna

Kuigi suitsusaunade kokkulugemise töö on alles poole peal, on enam kui pooltuhat suitsusauna kantud ka nüüd maa-ameti kaardirakendusse, kust saab vaadata suitsusaunade asukohti ja lugeda saunalugusid.

Saunade kokkuloendamine on nii menukaks osutunud, et saunadest on teatanud ka need, kel saunad on aastaid tühjalt aianurgas seisnud.

Haanjamaal Tsiakülas elaval Erkil seisab hoovi peal saja-aastane saun, kus parematel aegadel on suurel hulgal liha suitsutatud ja terve külagi ära saunatatud. Moodsa elu hüvede tõttu ei ole peres suitsusauna enam kümme aastat köetud.

"Uude majja sai korralik saun tehtud. Ikka Soome sauna moodi, sest noored tahavad ju Soome sauna, aga nüüd on plaan ja tütar ka räägib, et suitsusaun

tuleks korda teha, et saaks ikka suitsusauna ka proovida," sõnas suitsusauna omanik Erki Hein.

Poole aastaga on üle Eesti kokku loetud üle 600 suitsusauna.

"Suitsusaunad elavad Eestis väga hästi. Kui Tamara Habichti uurimises 1960. aastatel oli näha, et põhiliselt on suitsusaunad ainult Lõuna-Eestis, siis nüüd on väga palju saunasid ka Kesk-Eestis, Põhja-Eestis ja Läänemaal. On uusi saunu, on vanu saunu, on renoveeritud ja ümbertõstetud saunu. Tundub, et saunakultuur on praegu väga elav," lausus loenduse üks eestvedajaid Eda Veeroja.

Pika töö tulemusena saab alates sellest nädalast näha suitsusaunasid ka maa-ameti ametlikust suitsusaunade kaardirakendusest, kuhu on kantud juba 560 sauna.

"Kõik räägivad igal pool, et suitsusaun on nüüd väga moodne ehk ma panin ka oma sauna üles ja vaatasin, et kas tuleb keegi vaatama või ei tule. Ikka tuldi," ütles Hein.

Loendajate hinnangul võib Eestis olla mitu tuhat suitsusauna.

"Me sõlmisime kihlvedusi, et palju neid olla võib. Mina olen optimist ja arvan, et meil on umbes 4000 suitsusauna ehk suur töö on veel teha. Minge naabrinaise poole või naabrimehe poole. Rääkige, tehke mõned pildid ja andke meile teada, kui naaber ise ei ole internetiinimene," sõnas Veeroja.

Suitsusaunu saab üles anda veebilehel savvusann.ee.