Turkish Airlines ostab Boeingult 225 lennukit

Türgi lennufirma Turkish Airlines teatas reedel, et tellib USA lennukitootjalt Boeing 75 lennukit Boeing 787 ja on lõpetanud läbirääkimised 150 lennuki Boeing 737 MAX ostmiseks, mis sõltuvad lennukimootorite üle käivate läbirääkimiste tulemustest. Kauaoodatud tehing avalikustati pärast kahe riigi liidrite kohtumist.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kohtus neljapäeval USA riigipea Donald Trumpiga, kes ütles, et usub Türgi nõustumist tema taotlusega lõpetada Vene nafta ostmine ja et ta võib tühistada USA sanktsioonid Türgile, et see saaks osta USA hävitajaid F-35. Trump ütles enne kõnelusi, et Boeingu tellimus on samuti arutlusel.

Turkish Airlines soovib suurendada oma globaalset haaret ja ostis hiljuti vähemusosaluse Hispaania Air Europas, edestades oma Euroopa konkurente Lufthansat ja Air France-KLM-i. Lennufirma teatas Istanbuli börsile saadetud avalduses, et otsustas osta USA-s asuvalt Boeingult laia kerega Boeing 787-9 ja Boeing 787-10 mudelit, mis hõlmab 50 kindlat ostu ja 25 optsioonitellimust. Tarned on kavandatud aastateks 2029–2034.

Seni on aga veel käimas läbirääkimised Rolls-Royce'i ja GE Aerospace'iga lennukite mootorite, varumootorite ja mootorite hooldusteenuste üle.

Turkish Airlines teatas ka, et on lõpetanud läbirääkimised Boeinguga veel 150 lennuki ostmiseks, mis hõlmavad 100 kindlat ja 50 optsioonitellimust kitsa kerega 737-8/10 MAX mudelitele.

Ettevõtte sõnul esitatakse 737-8/10 MAX lennukite tellimused tingimusel, et läbirääkimised mootoritootja CFM Internationaliga on edukalt lõpule viidud.

Turkish Airlinesi aktsiad tõusid Istanbuli börsil reede varahommikul 0,15 protsenti. Tehingu ettevalmistamine on kestnud pikka aega, sest ettevõtte juht avaldas juba 2024. aasta juunis plaanitava 225 lennuki ostu üksikasjad.

"Nende tellimuste eesmärk on, et kogu meie lennukipark koosneks 2035. aastaks uue põlvkonna lennukitest, tugevdades seeläbi tegevuse efektiivsust ja toetades keskmist aastast umbes kuueprotsendist kasvumäära," teatas ettevõte reedel avalduses.

Oma 2023.–2033. aasta strateegilise plaani kohaselt on Turkish Airlinesi eesmärk laiendada oma lennukiparki 2033. aastaks rohkem kui 800 lennukini. Juuni lõpuks oli neil 485 lennukit, selgub ettevõtte viimasest infobülletäänist.

Kooskõlas oma strateegilise plaaniga teatas lennufirma 2023. aasta mais, et on alustanud tootjatega läbirääkimisi umbes 600 lennuki hankimiseks. Detsembris 2023 esitati tellimus 355 Airbusi lennukile.