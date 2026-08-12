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Trumpi sõnul sattus ta salajase lennukivahetuse tõttu isegi suuremasse ohtu

Välismaa
USA president Donald Trump vestlemas ajakirjanikega Air Force One'i pardal.
USA president Donald Trump vestlemas ajakirjanikega Air Force One'i pardal. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Kent Nishimura
Välismaa

USA president Donald Trump tunnistas, et vahetas juulis Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt lahkudes oma ihukaitse korraldusel salaja lennukit, kuid lennuk, millega ta lõpuks lendas, oli isegi haavatavam kui presidendilennuk Air Force One, mille pardal oli suur osa tema meeskonnast ja ajakirjanikud.

Pärast NATO tippkohtumist Ankaras viidi Trump Air Force One'ilt toitlustusauto abil varjatult sõjaväelennukile, mis lendas Ühendkuningriigi õhujõudude baasi. USA meedia teatel oli tegemist erakordse pettemanöövriga, mille ajendiks oli Iraanist lähtunud oht Trumpi elule.

Valge Maja ei avalikustanud lennuki vahetamist ning see jäi saladuseks kuni USA ajalehe The Washington Post esmaspäevase looni. Mõned meediakommentaatorid küsisid, kas operatsioon võis seada ohtu Trumpi abilised ja temaga koos reisinud ajakirjanikud, kes viibisid lennukis, milles arvati president olevat.

"Ma arvan tegelikult, et lennuk, millega mina lendasin, oli suuremas ohus," ütles Trump teisipäeval ajakirjanikele. "Ma arvan, et see oli suuremas ohus, sest just seda lennukit oleksid nad tõenäolisemalt rünnanud."

Pärast seda, kui sotsiaalmeedias levis terve päeva meeme Trumpist, kes väidetavalt toitlustusautos peidus oli, ütles oma kuvandile tähelepanu pöörav president, et järgis USA salateenistuse korraldusi. Salateenistus vastutab presidendi kaitsmise eest.

"Noh, see sõltub täielikult salateenistusest. Ma lihtsalt järgin seda, mida nemad soovivad, seega lähtun salateenistusest ja sõjaväest," ütles Trump.

"Ma arvan, et seal oli mingi oht. Ma ei küsinud selle kohta tegelikult väga palju. Mulle esitatakse palju ähvardusi," lisas Trump.

Valge Maja teatas toona, et president lendab Türgist Suurbritanniasse Air Force One'iga. Washington Posti teatel lahkus Trump aga mõni hetk pärast lennukile minekut salaja toitlustusauto abil lennukist ning istus Suurbritanniasse lendamiseks teise lennuki peale.

Trump oli NATO tippkohtumiseks sõitnud Ankarasse Katarilt kingitud ja hiljuti renoveeritud lennukiga, kuid teatas ootamatult, et kasutab riigist lahkumiseks vanemat Air Force One'i. See tekitas küsimusi uue lennuki turvalisuse kohta.

NATO-reis oli uue lennuki esimene rahvusvaheline reis. Selle kiire ümberkujundamine tekitas küsimusi nii lennuki maksumuse kui ka turvalisuse kohta ning reis toimus ajal, mil vaenutegevus Iraaniga eskaleerus. Iraan on Türgi naaberriik.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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