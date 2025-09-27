Iraak alustas uuesti Kurdi piirkonna nafta eksporti

Sel nädalal jõudsid kaheksa naftafirmat, Iraagi föderaalvalitsus ja poolautonoomne Kurdistani valitsus omavahel kokkuleppele naftaekspordi jätkamises.

Türgi sulges torujuhtme rahvusvahelise arbitraažikohtu korraldusel 2023. aasta märtsis. Kohtu otsusel pidi Türgi maksma Iraagile 1,5 miljardit dollarit kahjutasu, kuna Kurdi naftat eksporditi ilma Iraagi keskvõimu loata.

Teadaolevalt näeb värske kokkulepe ette, et kurdid tarnivad naftat Iraagi riiklikule naftaturustajale SOMO ja saavad osa tulust endale.

Rahvusvahelised naftafirmad, teiste seas Norra DNO nõuavad, et Kurdistan maksaks ära kokku miljardi dollari ulatuses võlgu, mis on jäänud veel naftajuhtme sulgemise eelsest ajast.