Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki

X!

Augustis Ukraina ründedroonist maha jäänud kraater Tartumaa põllul.
Augustis Ukraina ründedroonist maha jäänud kraater Tartumaa põllul. Autor/allikas: Heini Heinlaid/ERR
Laupäeva hommikul leidis kohalik inimene Pärnumaalt Luitemaa looduskaitsealalt drooni tüki. Esialgse info kohaselt on tegemist suurema drooni detailiga, mis võis uhtuda randa merelt.

Kohapeal toimetavad kaitsepolitseiamet, politsei- ja piirivalveamet ning päästeamet, kes tegelevad tõendite kogumisega, kuidas võõra riigi drooni detail Eesti rannikule jõudis ning mis asjaoludel merre sattus.

Praegu pole andmeid, mis kinnitaksid drooni lendamist või alla kukkumist Eesti õhuruumis.

"Praegu ei ole põhjust arvata, et droon oleks Eestisse lennanud ja lennuohutust häirinud ega sisaldanud seniste leidude põhjal lõhkeainet. Küll aga kontrollib kaitsepolitsei asjaolusid kriminaalmenetluse käigus, mida alustasime 2022. aastal, et koguda tõendeid Venemaa Ukraina suhtes toimuva agressiooni kohta. Vajadusel jagame teavet ka partneritega teistest riikidest," ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Kaitsepolitsei soovitab kahtlase drooni avastamisel kätiuda samamoodi, nagu võimaliku lõhkekeha leidmisel: mitte minna sellele lähedale, helistada 112, liikuda ohutusse kaugusesse, hoiatada teisi läheduses viibijaid ning mitte jagada leiu asukohta sotsiaalmeedias.

Kui kellelgi on Pärnumaa droonijuhtumi kohta infot, pilte või videosalvestisi, ootab kaitsepolitsei selle kohta infot.

Augusti lõpus leidis kohalik põllumees Tartumaal Elva vallas plahvatanud ründedrooni tükid ning sündmuskohal tuvastati ka plahvatusjärgne kraater.

Toimetaja: Karin Koppel

Viimased teleuudised

