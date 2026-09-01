Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja

Kohalike elanike sõnul jõudis öösel üle Eesti kagupiiri lennanud droon välja Põlva linna kohale. Kaitsevägi ei kommenteeri, kui kaugele droon Eesti territooriumil jõudis.

Ööl vastu teisipäeva lendasid kaks drooni Eesti idapiiri suunas. Kaitseväe teatel pöördus Narva suunas lennanud droon siiski Venemaa poole tagasi ega sattunud Eesti õhuruumi. Küll aga sattus Eesti õhuruumi riigi kaguosas üle piiri lennanud droon. Kaitseväe teatel jäi droon piiritsooni lähedale.

Teisipäeva jooksul on aga ERR-ini jõudnud mitme Põlva linnas elava inimese teated, mille järgi jõudis üle riigipiiri lennanud droon Põlvani välja. Linn asub piirist umbes 35 kilomeetri kaugusel.

Kohalik elanik saatis ERR-ile kella nelja paiku tehtud helisalvestise, millelt kostub drooni meenutav heli.

"Ärkasin kell 3.48 EE-ALARM-ilt võimaliku drooniohu sõnumi saabumisel üles, väljas oli vaikne. Umbes 10 minutit peale sõnumi saabumist hakkas kostuma motorolleri hääle sarnast põrinat," ütles helisalvestise teinud isik ERR-ile.

"Arvasin esmalt, et tegemist ongi mõne sõidukiga ja hääl kostub maanteelt, kuid heli tuli järjest lähemale ja kuna maja ees on metsatukk, siis maapealselt sõidukilt see tulla ei saanud," lisas ta.

Tal oli teadmine, et droonihääl sarnaneb motorolleri omaga ja ta hirm hakkas kasvama.

"Hääl tuli järjest lähemale ja hakkas seejärel tasapisi kaugenema, natukese aja pärast kostis hävitaja müra, mida kostis veel ca tunni aja jooksul korduvalt. 13-aastane tütar oli olnud poolärkvel ja salvestas väljast tuleva heli, mida jagas sõpradega, kes olid samuti selle mürina peale ärganud. See kõik oli väga hirmutav," lisas kohalik.

Ta märkis, et kui hommikul uudistest luges, et droon ületas Eesti piiri Kagu-Eestis, kuid piirivööndist ei väljunud, oli segadus seda suurem, sest Põlva ei asu piirivööndis. "Minu jaoks jäi õhku küsimus, kas olukord ikkagi oli kontrolli all."

Teise kohaliku sõnul lendas droon pärast kella nelja üle Põlva ja paari minuti pärast järgnes droonile ka reaktiivlennuk. Kolmas allikas märkis, et kella poole nelja paiku lendas droon üle Vardja külas asuva maja. Põlva linnas elava isiku hinnangul oli drooni kuulda linnas asuva järve kohal.

Kaitsevägi vastas ERR-i päringule, et julgeoleku kaalutlustel ei saa kaitsevägi kommenteerida droonide täpset lennutrajektoori ega seda, millistes asukohtades ja millisel ajahetkel mehitamata õhusõidukid tuvastati.

"Sellise info avaldamine võimaldaks teha järeldusi Eesti õhuseire võimekuse ja katvuse kohta. Samuti ei ole üksnes helisalvestise põhjal võimalik usaldusväärselt tuvastada, kas salvestatud heli pärineb just mehitamata õhusõidukist," öeldi kaitseväest.

Õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge kinnitas teisipäeva hommikul, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem piiri Kagu-Eestis.

Narva poole suundunud droon kaldus tagasi Venemaa poole ja Eestisse ei tulnud. Umbes pool tundi hiljem ületas teine droon piiri Kagu-Eestis. "See ületas ka Eesti piiri ja jäi piiritsooni lähedale," sõnas Valge.

1. septembri varahommikul teatas Eesti kaitsevägi võimalikust õhuohust Lääne- ja Ida-Virumaal. Pool tundi hiljem teatas kaitsevägi ka võimalikust ohust Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Droonihoiatuse said ka Läti Alūksne piirkond ja Soome idaosa ning aktiveeriti NATO Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad.

Veidi enne kella 6 võeti kogu Eestis õhuhoiatus maha.