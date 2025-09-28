Eesti idapiiri taga suri 25 inimest metanooli joomise tõttu

Venemaal Leningradi oblastis Slantsõs on septembri algusest alates surnud 25 inimest, kes on ilmselt joonud metanooli sisaldanud salaalkoholi. Vene võimud teatasid pühapäeval, et juhtumis kahtlusalustena kinni peetud 14 inimest.

Alates septembri algusest on Slantsõ rajoonis alkoholi tarvitamise tagajärjel surnud 19 inimest, teatas Leningradi oblasti valitsuse pressiteenistus reedel. Pühapäevase seisuga on surnute arv kasvanud 25-ni, teatas uudisteagentuur Interfax.

"Leningradi oblasti tervishoiukomitee andmetel registreeriti septembris Slantsõ rajoonis 19 alkoholi tarvitamise tagajärjel tekkinud surmajuhtumit. Neist kaheksa juhtumit kinnitati laboratoorselt metanooliks," seisis võimude reedeses teates. Üks metanoolimürgitusega patsient on Slantsõ haiglas kriitilises seisundis.

"Esialgsetel andmetel oli põhjuseks alkoholi loata eraviisiline tootmine ja müük. Meditsiinilise läbivaatuse materjalid on edastatud õiguskaitseorganitele," lisas oblastivalitsus.

Pühapäeval vahendas Interfax oblasti prokuratuuri pressiteenistust, mille teatel on Leningradi oblastis arreteeritud surrogaatalkoholi juhtumis 14 inimest.

"Läbiotsimised jaotus- ja ladustamiskohtades jätkuvad. Kinni on peetud neliteist mürgi levitamisega seotud isikut ja konfiskeeritud on üle 1300 liitri," seisis avalduses. Varem teatati kaheksa kahtlusaluse kinnipidamisest.

Juba reedel vahistati kaks Slantsõ rajooni elanikku. Uurijate sõnul ostis üks neist ebaseaduslikult litsentsita alkohoolseid ja alkoholi sisaldavaid tooteid, hoidis neid Slantsõs ning vedas ja müüs neid teisele süüdistatavale, kes müüs võltsitud alkoholi Gostistõ küla lähedal.

Algatati kriminaalasi Venemaa kriminaalkoodeksi artikli alusel, mis käsitleb kahe või enama isiku surma põhjustamine ettevaatamatusest.

Slantsõ linn asub umbes 30 kilomeetrit Narvast lõunas ja seda ümbritsev rajoon piirneb läänes Eestiga.