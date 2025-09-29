Reklaamiekspert: kampaania on olnud siiani rahulik ja õhuke

Kohalike valimiste kampaania reklaamide vaatest on olnud siiani rahulik ja õhuke, mille taga võib olla asjaolu, et osal parteidel on raha vähem kui varem, rääkis "Vikerhommikus" reklaamiekspert Madis Ots. Samas kui raha on vähe, paneb see otsima leidlikke lahendusi.

"Kui võrdleme valimiskampaaniaid mistahes muu toote või teenuse kampaaniaga, siis on hästi suur sarnasus: sul on turg, sul on brändid ning nendevahelised positsioonid ja dünaamika, sul on tooted ehk meie puhul siis poliitikud. Tõsi, erakondade puhul on see erinevus, et turuliidrit saab tõlgendada mitmeti. Kas see on see, kes on praegu võimul või see, kellel on kõige suurem toetus," selgitas Ots, kes ise ei ole neil valimistel seotud ühegi erakonna kampaaniaga.

Ta ütles, et erakondade kampaania põhiline selgroog on võimalik paika panna võrdlemisi mugava ajavaruga, kuid loomulikult tuleb valmis olla ootamatusteks, eriti kampaania lõppfaasis.

"Kui keegi hakkab kellelegi liiga järele jõudma, siis tehakse need viimased üleskutsed, et tulge nüüd. Sellist operatiivset reageerimist on ja eriti kampaania lõpupoole. Aga suures pildis see, mida me tänaval ja televiisoris näeme, selle ettevalmistus ja teostus käib ikkagi aegsasti."

Ots tunnistas, et praegune kampaaniapilt on olnud veidi õhem kui eelnevatel kordadel ning selle taga võib olla asjaolu, et osal erakondadel on vähem raha kui varem.

"Mulle tundub, et seekord vist on küll [vähem raha]. Aga ega ma kellegi numbreid ei tea, välja arvatud mõned, kelle puhul uudistestki loeme ja kuuleme, et üldse ei ole. Aga on olnud kuulda siit ja sealt, et see pilt on õhem kui tavaliselt."

Kui raha on vähem, paneb see otsima nutikamaid lahendusi. Näiteks Parempoolsete kummuli keeratud kaubik, mis pidavat sümboliseerima kummuli olevat Eesti majandust, seda lahendust pidas Ots leidlikuks.

"Võib-olla mul on liiga rikutud mõtlemine juba, aga ma ei suuda küll välja mõelda, keda see nüüd pahandada kuidagi võiks."

Konkreetsete poliitikute kampaaniatest rääkides nentis Ots, et kui rääkida tuntud poliitikutest, siis tuleb kampaaniat tehes arvestada, et inimesed teavad, milline ta on, mis on tema maneer ja iseloom. Ning mida kinnistunum see pilt on, seda rohkem peab arvestama, mida sobib tema puhul teha ja mida mitte.

"Kelle puhul naljategemine mõjub loomulikult, kelle puhul mitte. See käib väga inimesi pidi. Aga kampaania kontekstis peab tervikpilt kogu erakonnast püsima järjepidev ja äratuntav. Aga kui minna isiksusi pidi, siis sellised heas mõttes kõrvalekalded lisavad muidugi mõnusat särtsu, aga siin peab inimene ka ise tundma, mis tema puhul näeb loomulik välja. Ega loovagentuur ei tegele sellega, et lihtsalt hulle ideid välja pritsida, vaid mõtleb ikkagi tervikpildile ja tulemusele."

Ots tõi välja, et poliitikud üritavad rohkem sotsiaalmeedias nähtavad olla ja paljuski võib selle taga olla inspiratsioon, mida on saadud Jüri Ratase tegemistest sotsiaalmeedias. Kuid Otsa sõnul ei tähtsustaks ta ainult sotsiaalmeediat üle, sest lisaks tuleb nähtav olla nii raadios, teles kui ka tänaval.

"Juba väga ammu räägitakse, et kõik muu sureb välja ja elu käib vaid sotsiaalmeedias. Nii nagu on varem kuulutatud küll raamatute, küll kino, küll ajalehtede ja ma ei tea mille kõige surma veel. Seda ei ole juhtunud ja traditsiooniliste reklaamikanalite puhul on täpselt samamoodi – neil on oma väga kindel koht kogu selles tervikus."

Seetõttu pole Otsa sõnul ka midagi üllatavat, et poliitikutele tehakse endiselt plakateid, kus on peal nende nägu ja nimi.

"Kui selle lihtsuse peale mõelda, siis ega keegi ju valimiskampaaniaid väga ei oota ega fänna reeglina. Ja ega keegi üldse reklaame väga ei oota ega fänna mõningate eranditega. Minu meelest tehakse ülekohut sellele lihtsusele. Sul ei olegi mõtet välimeedias mõistlik sinna midagi väga palju panna. Sa sõidad autoga vilksti mööda ja näed seda heal juhul sekundi.

Veebibännerid, sotsiaalmeediabännerid – nendega on täpselt samamoodi. Sa skrollid sellest üle ja mis see on see üks asi, mis sul seal meelde jääb. Kui sa paned sinna kuus asja, siis ei ole see väga hea mõte," tunnistas loovagentuur Salama loovjuht Madis Ots.