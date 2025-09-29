Poola plaanib öise alkoholimüügi keelata

Peaminister Donald Tuski koalitsioonipartnerid — Vasakpartei ja tsentristlik Poola 2050 — on esitanud seaduseelnõud, mis muu hulgas näevad ette ulatuslikke alkoholireklaamide keelde ja alkoholi jaemüügi keeldu vahemikus kell 22.00 kuni 6.00, samuti alkoholimüügi piiramist tanklates ja internetis.

Koalitsioonipartnerite sõnul on need meetmed kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustega ning kuuluvad kõige tõhusamate vahendite hulka alkoholiga seotud terviseprobleemide ennetamisel. Sarnased meetmed kehtestas augustis Läti.

Poola on alkoholiga seotud suremuse poolest Euroopa Liidu tipus. 2022. aastal oli Poola Eurostati andmetel alkoholist tingitud surmade arvu poolest EL-is teisel kohal, jäädes alla vaid Sloveeniale.

Üleriigilise keelu suunas liikumine järgneb Varssavis kavandatud alkoholimüügikeelu nurjumisele, mida linnavolikogu erimeelsuste tõttu vastu ei võtnud.

2023. aasta lõpus oli Poolas ligi 119 000 alkoholi müüvat poodi — alates väikestest kauplustest kuni suurte toidupoekettide ja ööpäevaringselt avatud tanklateni, teatas Poola tervishoiuministeerium jaanuaris.

Võrdluseks – Rootsis on 900 alkoholipoodi, mis teeb umbes ühe poe iga 11 000 inimese kohta, samas kui Poolas on umbes üks pood iga 320 inimese kohta.

Poolas kehtib umbes 180 omavalitsusel juba mingil kujul öine alkoholimüügi piirang.

Varssavis kehtib esialgne, n-ö katsekeeld kahes linna piirkonnas, kuid kriitikute sõnul pole see kaugeltki piisav.

Kohalik meedia sõnul on kohtades, kus keeld on kehtestatud, mõju olnud positiivne — kuritegevus on vähenenud, tänavad muutunud turvalisemaks ning kiirabiosakondades on vähem patsiente.

"Eelistan, et kohalikud omavalitsused järgneksid nende eeskujule, kes järjekindlalt püüavad vastu seista sellele, mida mina nimetan "liberaalseks alkoholismiks". Eriti suurlinnades ei ole hilisõhtune purjus inimeste viibimine kodude läheduses või linnakeskustes sugugi meeldiv," ütles Tusk 22. septembril.

Vasakpartei esitatud eelnõu näeb ette alkoholimüügi keelustamist bensiinijaamades ja pikaajalistes rehabilitatsiooniasutustes ning öise müügikeelu kehtestamist ajavahemikus kell 22.00 kuni 6.00 hommikul. Kohalikul omavalitsusel oleks aga võimalus laiendada piirangut ka vahemikule 21.00 kuni 9.00.

Erakond Poola 2050 soovib samuti anda kohalikele omavalitsustele võimaluse laiendada müügikeeldu ning muuta müügilubasid, mida pole viimase 23 aasta jooksul uuendatud.

Riiklik sõltuvusprobleemide vastase võitluse keskus (KCPU) hindab alkoholi sotsiaalseks kuluks Poolas ligikaudu 93 miljardit zlotti (21,8 miljardit eurot) aastas, samal ajal kui aktsiiside tulud on vaid 14 miljardit zlotti.

2024. aastal oli Poolas puhta alkoholi tarbimine 8,8 liitrit elaniku kohta.