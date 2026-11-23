Otse kell 15: Michal, Tsahkna, Joller riigikogu ees
Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad täna peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna ja sotsiaalminister Karmen Joller. Kell15 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-io portaalis.
Michal vastab küsimustele, mis käsitlevad naiste ja meeste võrdset kohtlemist, põlevkivi kaevandamise strateegiat ja Eesti energiajulgeolekut, Eesti rahvastiku vähenemist ja rändetrende ning perepoliitika tegevuskava esitamata jätmist.
Arupärimisele Eesti tegevuse kohta Venemaa ettevõtete sanktsioonidest väljajätmisel vastab Tsahkna. Arupärimisele psühhiaatrilise abi kättesaadavuse ning võimaliku huvide konflikti ja seadusloome erapooletuse kohta vastab Joller.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi