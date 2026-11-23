Michal vastab küsimustele, mis käsitlevad naiste ja meeste võrdset kohtlemist, põlevkivi kaevandamise strateegiat ja Eesti energiajulgeolekut, Eesti rahvastiku vähenemist ja rändetrende ning perepoliitika tegevuskava esitamata jätmist.

Arupärimisele Eesti tegevuse kohta Venemaa ettevõtete sanktsioonidest väljajätmisel vastab Tsahkna. Arupärimisele psühhiaatrilise abi kättesaadavuse ning võimaliku huvide konflikti ja seadusloome erapooletuse kohta vastab Joller.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.