Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 24. novembril kell 5.40:

- Zelenski kutsus NATO assambleel üles Ukrainat liikmeks võtma;

- Mediazona ja Meduza: Ukraina sõjas on hukkunud kuni 720 000 Vene sõdurit.

Zelenski kutsus NATO assambleel üles Ukrainat liikmeks võtma

President Volodõmõr Zelenski kutsus esmaspäeval Berliinis toimunud NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Venemaaga kasvavate pingete taustal üles Ukrainat allianssi vastu võtma, teatas ajaleht Kyiv Independent.

Assamblee kogunes pärast mitut Venemaa eskaleerivat vahejuhtumit viimastel nädalatel ning ajal, mil rahuläbirääkimised näivad vähe edenevat.

Assambleele tehtud videopöördumises kutsus Zelenski allianssi üles võtma Ukraina liikmeks, et tagada kindlad julgeolekugarantiid, mis on Ukraina rahuleppe nõudmiste oluline osa.

"Kui praegu on tavapärane öelda, et üks rahuliku elu peamisi tingimusi pärast seda sõda on usaldusväärsed julgeolekugarantiid Ukrainale, mida mõned nimetavad nüüd viienda artikli laadseteks, siis miks mitte lihtsalt valjusti välja öelda seda, mida nii paljud inimesed mõtlevad?" küsis Zelenski, kui viitas NATO kollektiivkaitselepingule.

"Kas poleks tõhusam lihtsalt võtta Ukraina NATO sõjalise liidu liikmeks? Kas see poleks parem meile kõigile? Igaühele? Kas see poleks teostatavam? Ja kas see poleks tegeliku julgeoleku tagamisel usaldusväärsem?" esitas president küsimusi.

Zelenski sõnul saaks Ukraina NATO liikmena pakkuda alliansile oma raskelt omandatud kogemusi kaasaegses sõjapidamises.

NATO peasekretär Mark Rutte jäi Ukraina liitumise võimalusest alliansiga rääkides kõhklevale seisukohale, kui viitas võimalikele komplikatsioonidele rahuläbirääkimistel Venemaaga.

"Meil on vaja, et Putin kaasa mängiks, et näha, kuidas see kõik lõpeb," ütles Rutte.

"Lõppkokkuvõttes valitseb alliansi poolel täielik selgus, et kui küsimus on meie hoiakus või selles, kes on NATO liige ja kes mitte, siis on see NATO otsustada. Kuid siin tulen ma tagasi poliitilise olukorra juurde, mis seisneb selles, et praegusel hetkel ei ole kõik NATO liitlased nõus Ukraina liikmeks saamisega," rääkis Rutte.

Assamblee kõrvalt peetud ühisel pressikonverentsil Ruttega avaldas Saksamaa kantsler Friedrich Merz samas kahetsust, et Ukrainal ei lubatud varem liituda NATO sõjalise liiduga.

Mediazona ja Meduza: Ukraina sõjas on hukkunud kuni 720 000 Vene sõdurit

Venemaa sõltumatute väljaannete Mediazona ja Meduza ühise uurimise kohaselt on Venemaa kaotanud Ukraina sõjas 700 000–720 000 sõjaväelast.

Septembri lõpuks oli Venemaa ametlikes riiklikes andmebaasides registreeritud vähemalt 490 000 sõjaväelase surm. Tegelik hukkunute arv on tõenäoliselt märksa suurem, kuna surmadokumentide vormistamine võtab aega ning osa kadunuks jäänud sõjaväelasi ei ole veel hukkunutena registreeritud. Seetõttu on tegelik hukkunute arv juba ületanud 700 000 piiri, vahendas Ukrainska Pravda.