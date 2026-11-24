Siseministeerium teatas Eesti Kristlikule Õigeusu Kirikule (EKÕK) saadetud kirjas, et kirik peab viima oma juhatuse koosseisu seadusega kooskõlla ja eemaldama juhatusest metropoliit Eugeni (kodanikunimega Valeri Rešetnikov), kuna tal puudub Eestis viibimiseks seaduslik alus.

Kantsler Tarmo Miilitsa selgitusel jõustusid 27. juunil kirikute ja koguduste seaduse muudatused, mille järgi ei tohi usulise ühenduse vaimulikuks ega juhatuse liikmeks olla inimene, kelle elamisloa pikendamisest on keeldutud või kelle elamisluba on kehtetuks tunnistatud põhjusel, et ta kujutab või võib kujutada ohtu riigi julgeolekule.

Äriregistri ja kiriku enda veebilehe andmetel on Valeri Rešetnikov endiselt EKÕK-i metropoliit ning kuulub kiriku põhikirja järgi ametikohajärgselt ka EKÕK-i juhatuse ehk sinodi koosseisu selle esimehena.

Siseministeerium juhtis kirjas EKÕK-le tähelepanu, et juhatuse liikmetele esitatavate uute nõuete täitmiseks näeb seadus ette kuuekuulise üleminekuaja alates muudatuste jõustumisest 27. juunil. Kui üleminekuaja lõpuks ehk 27. detsembriks olukord ei muutu ja Rešetnikov on endiselt juhatuse liige, ei vasta EKÕK-i juhatuse koosseis enam seadusele ning see vastuolu tuleb lõpetada.

Erinevalt juhatuse liikme staatusest ei kehti vaimulikele esitatavate nõuete puhul üleminekuaega. Kuna politsei- ja piirivalveamet keeldus 2024. aasta 5. veebruaril Rešetnikovi elamisloa pikendamisest julgeolekukaalutlustel ja tema elamisluba lõppes päev hiljem, ei vasta ta juba praegu Eestis tegutseva usulise ühenduse vaimulikule esitatavatele nõuetele.

Ministeerium palus EKÕK-i juhatusel hiljemalt 18. detsembriks teada anda, milliseid samme on astutud Rešetnikovi vaimulikuna tegutsemise lõpetamiseks ja olukorra seadusega kooskõlla viimiseks.

Samuti ootab ministeerium kirikult selleks kuupäevaks haldusmenetluse seaduse alusel oma arvamust ja võimalikke vastuväiteid.

Siseministeerium teavitas kõiki Eestis tegutsevaid usulisi ühendusi seadusemuudatustest tänavu 3. juulil.