X!

Õpilaste eestikeelset suhtlust hakkab tulevikus edendama vestlusrobot

Eesti
Marko Mäetamme eesti keele õppepostkaardid. Illustreeriv foto.
Marko Mäetamme eesti keele õppepostkaardid. Illustreeriv foto. Autor/allikas: ERR
Eesti

Eesti keele instituut (EKI) otsib õpilaste suulise eesti keele oskust edendava vestlusroboti Keelekratt arendajat, et eesti keelt teise keelena õppivad lapsed ja noored saaksid kõnelemist harjutada. Ühtlasi peaks robot aitama vähendada õpetajate koormust, viies läbi põhikooli eesti keele eksami suulist osa.

EKI kuulutas välja hanke, et luua õpilastele mõeldud keelerobot, mis oleks treenitud töötlema ja looma loomulikku keelt. Valmiv rakendus peaks aitama eesti keelt teise keelena õppivatel noortel suulist keelt omandada ning aitama ka eksami suulist osa sooritada.

Keelekrati abil tahab eesti keele instituut leevendada kaht muret: esmalt seda, et koolisüsteemis ei ole õpetajal piisavalt aega kõigile individuaalset tagasisidet anda, et nende kõnelemisoskust arendada, kuid võõrkeele õppimisel on just rääkimine väga tähtis.

Ka ei ole paljudel õpilastel väljaspool kooli vestluspartnerit ega julgust, et eesti keelt harjutada.

Teise probleemina tõi EKI välja selle, et põhikooli eesti keele kui teise keele eksami suuline osa on selline, kus eksamitegija vestleb intervjueerijaga või juhib intervjueerija kahe õpilase dialoogi. Igal aastal teeb põhikooli eesti keele kui teise keele eksami mitu tuhat õpilast ja igaühel on suuliseks osaks aega umbes 18 minutit.

Rääkimisosa salvestatakse ning seda hindavad sobiva kvalifikatsiooniga eesti keele õpetajad. See aga tähendab, et mitme päeva jooksul on suurem osa eesti keele kui teise keele õpetajatest eksamite läbiviimisega hõivatud ning nende töökoormus sellel perioodil suureneb.

Abi loodetaksegi tehisintellekti abil juhitavalt vestlusrobotilt, kellega õpilane või eksaminand saaks suhelda. Keelekratt suudaks plaani kohaselt juhtida vestlust etteantud teemal, küsida küsimusi, kuulata vastuseid, esitada lisaküsimusi ja anda õpilasele tagasisidet.

Hanketingimuste kohaselt eristab Keelekratti teistest keeleoskuse harjutamise vahenditest see, et selle alus on kolme keelemudeli koostöö. Esmalt õpilase kõne salvestatakse ja teisendatakse tekstiks. Seejärel analüüsitakse transkribeeritud sisu ja koostatakse sobiv tagasiside või vastus ning lõpuks muudetakse vastus loomulikuks kõneks ja esitatakse see õpilasele. Vastus jõuab õpilaseni kõnena, mis jäljendab sujuvat pärisvestlust.

Hankel osalejad peavad lahenduse loomisel võtma aluseks põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades välja toodud teemavaldkonnad ja tagama, et see vastaks Euroopa keeleõppe põhimõtetele.

Põhiliste Keelekrati kasutajatena näeb EKI seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilasi, kes õpivad eesti keelt võõrkeelena, nende õpetajaid ja eksami hindajaid.

Eelmisel õppeaastal algas Eestis järkjärguline üleminek eestikeelsele õppele ning 2029.–2030. õppeaasta alguseks peaks kõik lasteaiad ja koolid täielikult eesti keeles õppima. EKI ning haridus- ja noorteameti (harno) koostöös loodav Keelekratt peakski aitama selle eesmärgini jõuda.

Algatatud hanke eeldatav maksumus on 600 000 eurot. Pakkujatel soovitab EKI tutvuda Soome Digitala projektiga, mille puhul arendati soome ja rootsi keele teise keelena õppijate tarbeks digilahendust, mis just suulisele keeleoskusele kaasa aitaks.

Keelekratti peab olema võimalik eksamite läbiviimisel kasutada korraga vähemalt tuhandel samaaegsel kasutajal.

Sellelaadset lahendust on katsetatud varemgi. 2023. aastal töötas harno välja EISKrati algelise versiooni, mille abil edasise arenduse jaoks tagasisidet koguda. EISKratt pidi toetama neid, kes teevad eesti keele kui teise keele eksami suulist osa ning seda katsetati mullu veebruaris koolides 500 gümnaasiumiõpilasega, kuid reaalselt seda kasutusele ei võetud.

EISKratt loodi eelkõige eksamite infosüsteemi (EIS) komponendina, kuid seda edasi arendada pole plaanis ning Keelekrati e-vahendit arendatakse iseseisva uue lahendusena.

Keelekrati arendamise rahastus tuleb lisaks haridusministeeriumile EL-i programmist "Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine".

Eelmisel aastal tegi eesti keele teise keelena põhikooli lõpueksamit 3378 õpilast ja gümnaasiumis 2468 õpilast.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:29

Loomapsühholoog: lõviosa lemmiklooma käitumismuredest viitab valule

11:26

"Kalamaja Blues" pälvis rahvusvahelisel festivalil tunnustuse

11:25

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

11:13

Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

11:09

Nutikella kandmine võib põhjustada terviseärevust

11:06

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

11:05

Meloni kodupartei võitis tähtsas tööstuspiirkonnas valimised

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eesti peaks taliparalümpiat boikoteerima? Uuendatud

10:49

IT-spetsialist: lapsed on Windows 10'st märksa suurem turvarisk

10:45

Õpilaste eestikeelset suhtlust hakkab tulevikus edendama vestlusrobot

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

29.09

Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

11:25

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

29.09

The Times: Rootsi poliitikud arutavad tuumarelva hankimist

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga

ilmateade

loe: sport

11:13

Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eesti peaks taliparalümpiat boikoteerima? Uuendatud

10:39

Audentes/Solarstone teeb Balti liiga debüüdi Võru Barruse vastu

09:47

Eesti veemotosportlane pälvis EM-il hõbemedali

loe: kultuur

11:06

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

08:20

Keelesäuts. Üks igavene ites

08:00

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

loe: eeter

11:29

Loomapsühholoog: lõviosa lemmiklooma käitumismuredest viitab valule

11:26

"Kalamaja Blues" pälvis rahvusvahelisel festivalil tunnustuse

11:09

Nutikella kandmine võib põhjustada terviseärevust

10:49

IT-spetsialist: lapsed on Windows 10'st märksa suurem turvarisk

Raadiouudised

09:50

Päästjaid napib enim Ida-Virumaal

09:50

Asjatundjad: märgistuse muutmine aitaks toiduraiskamist vähendada

09:45

USA avaldas Gaza rahuplaani

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 12 kraadini

09:20

Raadiouudised (30.09.2025 09:00:00)

29.09

Päevakaja (29.09.2025 18:00:00)

29.09

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

29.09

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo