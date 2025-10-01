Eesti Energia ühendab kogu elektriäri tütarfirmasse Enefit

Eesti Energia ühendab alates 2026. aastast kõik elektriäri valdkonnad – jaeäri, taastuvenergiatootmise, energiakaubanduse ja arendustegevuse – tütarettevõttesse Enefit, et tugevdada kontserni konkurentsivõimet ja muuta juhtimine tõhusamaks.

Eesti Energia soov on korrastada kontserni juhtimismudelit, et pakkuda konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit, tõsta kasumlikkust ja taastada investeerimisvõimekus uute energiatootmisvõimsuste rajamiseks.

"Elektriäri ühendamine ühtsesse struktuuri on loogiline jätk Enefit Greeni sajaprotsendilisele tagasitoomisele kontserni koosseisu. Seeläbi saame pakkuda klientidele parimat teenust ja tugevdada meie positsiooni koduturgudel," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Ühtse elektriäriettevõtte loomiseks liidetakse tütarettevõtted Enefit Green AS ja Enefit AS üheks äriühinguks Enefit OÜ. Lisaks viiakse loodavasse ettevõttesse seni Eesti Energia AS-i koosseisus olnud kesksed üksused, nagu energiakaubandus ja energialahenduste arendus. Järgmisel aastal liidetakse Enefit Green ja Enefit üheks Enefiti nime kandvaks äriühinguks ka Lätis, Leedus ning Poolas.

"Eesti Energia ülesanne on tagada omanikutulu ja majanduse jätkusuutlikkust toetav energiavarustus kooskõlas Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega," märkis Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere. "Juhtimismudeli lihtsustamine ja tugevate äriliinide loomine on õige samm selleks, et täita kontsernile seatud ootused ja ärilised eesmärgid."

Loodav elektriäriettevõte Enefit ühendab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas üle 560 000 jaekliendi ning 1200 megavati Enefit Greeni taastuvenergia tootmisvõimsust. Uue ettevõtte portfelli kuuluvad ka Auvere akusalvesti, Iru koostootmisjaam ning tulevikus lisanduvad tootmis- ja salvestusvõimsused.

Tööstuse valdkonnas liidetakse projekteerimisele, tootmisele ja hooldusele spetsialiseerunud Enefit Solutions vedelkütuseid tootva ja kaevandusi opereeriva Enefit Industryga. Reservelektrijaamu opereerivast Enefit Powerist saab Enefit Industry tütarettevõte.

Nii Enefit kui ka Enefit Industry alustavad ühtse struktuuriga tööd uuest aastast. Eesti Energiale kuuluvat sõltumatut jaotusvõrguettevõtet Elektrilevi muutus ei puuduta.

Muudatus ei mõjuta Eesti Energia tütarettevõtjate kliendilepingute kehtivust ja täitmist.