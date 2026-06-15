Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu

Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Durejko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministribüroo juhataja.

Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini 2027, teatas Eesti Energia kontserni elektriäri ettevõte Enefit OÜ. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil 19. juunil.

"Gerrit Mäesalu on viimase pooleteise aasta jooksul olnud oluline eestvedaja Eesti Energia kontserni arendamisel ja juhtimisel. Ta tunneb Eesti Energia laiendatud juhatuse liikmena hästi meie äritegevust, energiasektori väljakutseid ning riiklikke ootusi," selgitas juhivalikut Durejko, lisades, et Mäesalu on olnud seotud Enefiti arengusuundade kujundamisega ning mõistab ettevõtte eesmärke ja ärilisi võimalusi nii Eestis kui ka välisturgudel.

Durejko sõnul püsib Enefitis fookus jätkuvalt integreeritud elektriäri rakendamisel ja ärieesmärkide täitmisel ettevõtte koduturgudel.

Gerrit Mäesalu töötab Eesti Energia kontsernis alates 2025. aasta märtsist korporatiivsuhete juhina ning kuulub kontserni laiendatud juhtkonda. Enne Eesti Energiaga liitumist töötas Mäesalu peaministribüroo juhina. Mäesalul on juhtimiskogemus nii era- kui avalikust sektorist.

Enefit OÜ on Eesti Energia kontserni elektriäri ettevõte, mis ühendab energiamüügi, energiakaubanduse, taastuvenergia tootmise ja avaliku laadimistaristu tegevused Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.