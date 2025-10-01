Kõik erakonnad tahavad, et liiklus teedel muutuks turvalisemaks

Erakonnad teevad oma valimisprogrammides liikuvusalaseid ettepanekuid ühistranspordireformist kuni tipptunnitasu kehtestamiseni. Ühes on aga erakonnad üksmeelsed – liiklus teedel peab muutuma turvaliseks nii autojuhile kui ka jalakäijale.

Sotsiaaldemokraat Vladimir Svet ütles, et teed lagunevad nii maal kui ka linnas ja raha tuleks teede hoolduseks leida nii omavalitsuste kui ka riigi rahakotist.

"Väga paljude omavalitsuste puhul ilma riigi toeta lihtsalt ei ole võimalik hakkama saada. Ma arvan, et seal riik peab võtma enda peale selle, et vähemalt teed ja tänavad ja viaduktid ja sillad, mis kuuluvad riigile, saaksid remonditud," lausus Svet.

Lauri Laats Keskerakonnast ütles, et ühistranspordipileti peaksid saama taskukohaseks nii bussi, rongi kui ka praamiga sõitjatele.

"Et ühistransport oleks meil võimalikult ühtlaselt doteeritav, et oleks inimestele soodne Ja et läbi selle poliitika inimesed võtaks kätte ja hakkaks Eestis rohkem ringi liikuma. Läbi selle me saaksime lisatõuget meie majandusele ka," lausus Laats.

Kristjan Järvan Isamaast ütles, et ühistransport vajab korrastamist ehk teha tuleks liinide reform. Ta selgitab, et on kohti, kuhu sama marsruuti pidi sõidab nii rong kui ka buss, ja on kohti, kuhu ei pääse kummagagi.

"Riik maksab kinni rongi ja maksab täpselt samal liinil sõitva bussi kinni. Osas kohtades bussiühendus puudub täielikult ja sinna tuleks see viia. Ressurss, mille arvelt seda teha, on dubleerimiste vähendamine," leidis Järvan.

Eesti 200 jaoks on oluline ühtse piletisüsteemi käivitamine Harjumaal, samuti rööbastranspordi arendamine.

"Kuna rööbastransport võimaldab aega võita, ühendab linnu ja regioone ja on ummikuvaba, liigub eraldi koridorides," ütles Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin.

Reformierakond seab liikluse esiplaanile ohutuse ning inimeste vajadusi arvestava ühistranspordi. Samuti lubatakse kaasaegseid ratta- ja kõnniteid. ´

Parempoolsed soovivad sõlmkeskuste vahele kiiremaid ühendusi, väiksematesse kohtadesse nõudluspõhist transporditeenust. Nad ütlevad programmis, et tasuta ühistransporti pole olemas.

EKRE seisukoht on, et auto on valik maal ja linnas. Kaotada tuleks automaks ja langetada kütuseaktsiisi. Samuti panna normaalselt tööle ühistransport.

Rohelised soosivad jala kõndimist, soovitavad vajadusel kehtestada tipptunnitasu ning väiksematel tänavatele kiiruspiirangu.