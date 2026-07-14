Järvan Lastekodu tänavast: see ei ole hea, kui sa ajad liiklejad segadusse

Hiljuti rekonstrueeritud Lastekodu tänav on tekitanud sotsiaalmeedias eriti piirkonna elanike seas elava arutelu: näiteks kurdetakse autode parkimise üle, kuigi mõnes kohas on selleks lausa parkimist lubav märk ning segadust on tekitanud ka muud uudsemad lahendused.

Järvani sõnul oligi Lastekodu tänava rekonstrueerimisel algusest peale tegu uudse lähenemisega ning omalaadse monumendina nendele ideele on Lastekodu tänav näide, kui peetakse vaidlusi järgmiste tänavaprojektide ja linnaruumi üle.

"Siis on see väga konkreetne näide, kui sellised lennukad ideed linnaruumi surutakse, et mis see kogemus siis on päris maailmas – kuidas inimesed käituvad ja kelle huve see lõppkokkuvõttes teenib," lausus Järvan.

Abilinnapea lisas, et praegune kogemus ütleb, et taolisi poste nagu Lastekodu tänaval, edaspidi ei kasutata .

"Ja teine pool – Lastekodu tänav peaks olema sillutise mõttes üks rekordeid, sest nii palju sillutist pandud kuskile mujale väga ei ole. Ma saan aru, et ehitajal tekkis isegi mure, kust nii palju oskustöölisi leida, kes seda sillutist paneks. Aga see loomulikult viis hinna üles. Kui teeme kalkulatsioone, kui palju üks kilomeeter tänavat maksab, siis kui Vana-Kalamaja tänaval oli see ligikaudu kümme miljonit eurot, siis Lastekodul ligikaudu kuus miljonit. Tänasel päeval saab ikkagi kolme miljoniga teha täitsa eeskujulikku tänavakilomeetrit," ütles Järvan.

Tekkinud arusaamatuste taga on Lastekodu tänaval linnaruumiline lähenemine, et liikluse rahustamise nimel tuleb luua veidi ekstravagantseid ja kergelt segadust tekitavaid olukordi, mis peaks liiklejad muutma valvsaks ja ettevaatlikuks ja rahustama liiklust, märkis ta.

"Pigem see ei too häid tulemusi, kui sa ajad segadusse inimesed, kui sa tekitad ohtlikke olukordi lootes, et inimesed võtavad väiksemad kiirused ja on ise ettevaatlikumad. Luues ohtliku olukorra, sa tekitad ohtlikke olukordi," ütles Järvan.