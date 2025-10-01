Vabaühendused kaebasid Pärnu kaitsetööstuspargi plaani kohtusse

Pärnusse kaitsetööstuspargi rajamise plaani vastu pöördusid kohtusse mittetulundusühingud Päraküla selts, Roheline Pärnumaa, Eesti Metsa Abiks ja 27 eraisikut.

Kaebajad leiavad, et piisavalt pole arvesse võetud kaitsetööstuspargi mõju piirkonna looduskeskkonnale ega inimestele ning eriplaneeringu protsessis on jäetud mitmed vajalikud uuringud tegemata. Kaebajate hinnangul tuleb kaitsetööstuspargi rajamine Pärnusse peatada ning leida sellele sobivam asukoht.

Kaebusega taotleti ka esialgset õiguskaitset, mida kohus ei rahuldanud. Kohus ei näinud vajadust esialgset õiguskaitset rakendada, sest planeeringu alusel ei saa looduses veel midagi tegema hakata. Selleks on vaja täiendavaid lube ja kaebajad saavad vaidlustada neid.