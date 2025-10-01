Poola pikendas piirikontrolli Leedu ja Saksamaaga aprillini

"Pikendame piirikontrolli Saksamaa ja Leeduga, et jälgida rändeteed, mis saab alguse Balti riikidest, läbib Poola ning viib Lääne-Euroopasse. Me peame kinni isikuid, kes üritavad ebaseaduslikult migrante läände toimetada," teatas Kierwiński.

Piirikontroll taastati juba juulis ning Poola valitsus põhjendas meedet vajadusega võidelda ebaseadusliku rände vastu.

Minister viitas ka püsivale rändesurvele Valgevene piiril.

"2025. aasta esimese kaheksa kuu jooksul registreeriti Poola-Valgevene piiril ligi 25 000 ebaseaduslikku piiriületuskatset," ütles Kierwiński.

Sama perioodi jooksul pidasid Poola piirivalvurid kinni 2400 inimest, kes üritasid mõlemas suunas ebaseaduslikult ületada Poola-Saksa piiri. Nende hulgas oli ligi 550 inimest, kes olid juba ületanud tõkked Valgevene piiril.

Selle aasta jaanuarist augustini peeti Poola-Leedu piiril kinni umbes 60 inimsmugeldajat.

Schengeni vaba liikumise alasse kuuluvad Euroopa riigid võivad kehtestada piirikontrolli, kui nende hinnangul esineb oht avalikule korrale või sisejulgeolekule.