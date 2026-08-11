Lätis algas ühisoperatsioon "Libahunt" ebaseadusliku rände ohjeldamiseks

Läti suunab idapiirile ebaseaduslikke sisserändajaid tabama lisaks piirivalvele ka politsei ja kaitseväe esindajad koos tehnikaga. Teisipäeval algas operatsioon "Libahunt", mida koordineerib riigi kriisijuhtimiskeskus. Öösel tabatud migrantiderühma lähedalt leiti Valgevenest Lätti viiv tunnel.

Viimase ööpäevaga tabati 87 ebaseaduslikult Valgevene-Läti piiri ületavat inimest, kokku on neid tänavu leitud juba 9500. Teisipäeval alanud operatsioon "Libahunt" võimaldab saata piirile juurde nii inimesi kui ka jälgimisseadmeid, lennuvahendeid ja muud tehnikat. Piirialal tihendatakse sõidukite kontrolli. Palju sõltub kohaliku rahva suhtumisest, sest ikka veel leidub neid, kes aitavad migrantidel Lätis liikuda või varjuda.

"Ainult sõjaväelaste suunamine piirile ei aitaks ebaseaduslikku sisserännet vähendada. Siis peaksime neid paigutama 50-60 meetri pikkuste vahedega. See probleem tuleb lahendada uuema tehnoloogia abil," lausus Läti kaitseminister Raivis Melnis.

Valgevene-Läti piiril Selija kandis leiti öösel esimene ligi 17 meetri pikkune tunnel, varem on maa-aluseid käike avastatud Valgevene-Leedu piiril. Tunneli Läti-poolne ots juhatas piirist kümne meetri kaugusele. Seda oli keeruline leida, sest väljapääsuaugu läbimõõt oli vaid pool meetrit.



"Leiti migrantide rühm. Nad olid tihedalt vastu maad. Püüdes täpsustada, kuidas nad sisenesid meie riiki, leitigi see salajane tunnel," sõnas Läti siseminister Janis Dombrava.



Lätil aitavad migrante tabada ka teiste riikide esindajad, ESTPOL-i järjekordne rühm on Kaplava piirkonnas. Rühma koosseisus on ka drooni- ja koerajuhid ning koerad.

"Tööd on siin palju, aga pilt on suve algusega võrreldes oluliselt paremaks läinud. Kindlasti avaldab seda mõju nii Leedu, Poola, Läti kui ka Eesti aktiivsem kontroll. Info, et tehakse kontrolli ka Eesti sadamates, jõuab ju ka teisele poole piiri," ütles ESTPOL 11 kolmanda rotatsiooni juht Rain Järv.

"Peame Lätti tuleku muutma migrantidele vähehuvitavaks. Lähme kindlasti appi Leedule, kui seda on vaja. Oleme sellest juba rääkinud. Või Eestile ja Poolale. Migrantide sissetungide asukoht muutub. Seda tehakse seal, kus on lihtsam," sõnas Läti peaminister Andris Kulbergs.