Haiglatele otse Euroopast ravimite ostmist lubav eelnõu on jäänud toppama

Haiglad on aastaid soovinud õigust osta ravimeid Euroopast otse, mitte läbi hulgimüügifirmade. See võimaldaks haiglal osta näiteks uudseid ja haruldasemaid ravimeid, mida kohalik hulgimüüja ei paku. Sotsiaalministeerium koostas seda lubava eelnõu, kuid see on jäänud riigikogus pea aastaks toppama.

Praegune kord lubab haiglatel hankida ravimeid üksnes Eestis tegutsevatelt ravimite hulgimüüjatelt. Haiglad on aastaid soovinud, et neil tekiks võimalus osta Euroopast otse nii ravimeid kui ka nende lähteaineid. Muudatuse vastu on nii ravimimüüjad kui ka apteekide ühendused.

"Kuna Eestis valdav osa haiglatest kuulub avalikku sektorisse, siis oleks muudatuse kaasmõju ka see, et sisuliselt riigistaks haiglaravimite valdkond ehk kuni kolmandik Eesti ravimite sektorist," ütles ravimihulgimüüjate liidu tegevjuht Teet Torgo.

Torgo sõnul saaksid haiglad küll hulgimüüja õiguse, kuid nad ei peaks täitma kõiki neid kohustusi, mis Euroopas ravimihulgimüüjatele pandud on.

"Kindlasti ei ole haiglaapteegi eesmärk hakata tegelema hulgimüügiga. Haiglaapteek on mõeldud haigla toimepidevuse tagamiseks ja ravimitega varustamiseks," lausus Põhja-Eesti regionaalhaigla apteegi juhataja Kristjan Kongi.

Kongi sõnul on muudatus mõeldud ennekõike erijuhtudeks, kui tegu on uudse ravimiga või on seda väga kiiresti vaja. Näiteks suvel ei saanud Tartu Ülikooli kliinikum osta Riiast epilepsiaravimit, mida tarnehäirete tõttu Eestis saada ei olnud.

Juba valitsuses tekitas eelnõu probleeme, selle vastu oli Eesti 200. Mullu septembris jõudis see riigikogusse, kuid aasta alguses jäi menetlemine seisma. Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo (Reformierakond) sõnul oodati Euroopa Komisjoni arvamust.

"Haiglad peavad vastama kõikidele Euroopa reeglitele ja siseriiklikele reeglitele nagu hulgimüüjad, kes maale toovad. See tähendab seda, et need reeglid on ebamõistlikult karmid haiglale, kes toob väikeses koguses väga spetsiifilisi ravimeid peamiselt oma patsientide jaoks," ütles Riisalo.

Ravimiameti sõnul on Euroopa Liidu ühtlustatud nõuete järgi ravimite hulgimüügi tegevusluba vajalik isikutele, kes hangivad ravimeid eesmärgiga neid hulgi turustada. Selle muudatusega aga ei anta raviasutustele õigust ravimeid hulgimüügi eesmärgil turustada, vaid luuakse võimalus haiglatel ravimeid hankida otse teise liikmesriigi või majanduspiirkonna ravimite hulgimüügifirmalt.

Eelnõu algataja ehk sotsiaalministeerium ütles kirjalikus vastuses, et haiglaapteekide teema on hetkel pausil. Praeguse valitsuse koalitsioonileppe koostamisel see valitsuse tegevusprogrammi ei jõudnud – nii et seda pole ka ministeeriumi tööplaanis.

Ravimite hulgimüügi koguturust moodustab ravimiameti statistika alusel müük haiglaapteekidele ligi 129 miljonit eurot.