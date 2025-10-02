Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles

Finnmarki maakonnas kadunud viis sõdurit leiti reede varahommikul tervena ja heas toonuses, vahendas Norra rahvusringhäääling NRK politsei esindajat Øyvind Holsbrekkenit.

Otsingud käivitati neljapäeval, kui kümme sõdurit ei naasnud hommikul pärast õppuste lõppu kokkulepitud kohta. NRK teatas hiljem, et viis kadunud sõdurit on leitud ja nendega on kõik korras. Viis olid aga endiselt kadunud ja nende otsimisse kaasati helikopter, droonid ja teenistuskoerad. NRK andmetel otsiti sõdureid Bugøynesi küla ja Unjárga-Nesseby valla aladelt, mis asuvad Venemaa piiri lähedal.

NRK teatel oli kadunute seas nii ajateenijaid kui ka elukutselisi sõjaväelasi ning nende ülesanne oli õppuste ajal liikuda varjatult.

Otsingud muutis keerulisemaks ka pimeduse saabumine ning keeruline, metsade ja soodega kaetud mägine maastik ning piirkonnas puudus suuresti ka mobiilside levi.

Politsei operatiivjuht Jørgen Haukland Hansen ütles neljapäeval, et kadumistesse suhtutakse tõsiselt ja neil on kaks võimalikku põhjust. "Üks võimalus on, et sõdurid võisid kogunemisajast valesti aru saada. Teine on see, et midagi võis juhtuda," ütles politseinik.