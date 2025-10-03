X!

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

Läti tarbijakaitseamet (PTAC) peatas elektrimopeedide rendiettevõtte Ride Mobility tegevuse Riias pärast seda, kui sel nädalal hukkus seal kaks 13-aastast tüdrukut, kes sõitsid ettevõtte mopeediga rongi ette.

Amet teatas, et vastavalt kaupade ja teenuste ohutuse seadusele ei ole PTAC hinnangul ettevõtte praegu pakutava renditeenuse osutamine lubatud ja see on peatatud kuni edasise otsuseni, vahendas Läti rahvusringhääling.

PTAC on andnud ettevõttele korralduse esitada teenuse osutamise lõpetamist kinnitavad tõendid reede keskpäevaks. Amet märkis, et teenuse juures on üks olulisemaid riske selle kättesaadavus lastele, kellele see ei ole mõeldud, kuna ettevõte ei kontrolli kasutajate vanust.

Ettevõtte renditingimused lubavad teenust siiski kasutada ainult täiskasvanutel.

"Ride'i platvormi saavad kasutada ainult täiskasvanud. Registreerimiseks peavad kasutajad kinnitama, et nad on vähemalt 18-aastased, ja me juurutame järk-järgult täiendavaid kontrollimehhanisme, mis võimaldavad meil seda nõuet rangemalt jõustada. Praktikas on aga olukordi, kus alaealised kasutavad oma vanemate või teiste isikute andmeid. Otsime aktiivselt tehnilisi ja juriidilisi lahendusi selliste juhtumite minimeerimiseks, sealhulgas dokumentide või pangakaartide sidumist kontodega," teatas ettevõte oma avalduses.

Firma tegevuse peatamise üleskutse tegi ametile Riia linnapea Viesturs Kleinbergs, kes rääkis intervjuus Läti Televisioonile, et on arutatud ka rangemate eeskirjade kehtestamist linnas pakutavatele rendisõiduitele, kuid see ei oleks kiire lahendus ja võtaks rohkem aega.

Kleinbergsi sõnul on konkreetsed sõidukid Läti seaduste kohaselt mopeedid, kuid see tõlgendus on kahtluse alla seatud, kuna ettevõte registreeris need elektrijalgratastena. Liiklusseadus sätestab, et mopeedi juhtimiseks on vaja AM-kategooria juhiluba, mille saab omandada alates 14. eluaastast.

"See konkreetne ärimees on üks näide sellest, kuidas meid pidevalt sunnitakse bürokraatiat suurendama, sest on teatud ettevõtjaid, kes usuvad, et nad suudavad oma äri ajada kavalamalt kui kõik teised," ütles Riia linnapea intervjuus.

Ride Mobility tegevjuht Edgars Jākobsons ütles uudisteagentuurile LETA, et peab tarbijakaitseameti otsust alusetuks. Jākobsons lisas, et reedel hindavad nad koos juristidega PTAC otsuse õiguslikku alust ja seejärel otsustab ettevõte oma edasised sammud.

Samas ütles ameti direktor Zaiga Liepiņa: "Usume, et teenus tuleb viivitamatult peatada, et vältida alaealiste juurdepääsu ja sarnaste juhtumite kordumist."

PTAC kutsus kõiki tarbijaid, eriti noori ja nende vanemaid, üles kasutama renditransporti vastutustundlikult, järgides teenusepakkujate reegleid ja seadusi. Amet meenutas, et elektritõukerataste ja muude mikromobiilsusvahendite kasutamine ilma nõuetekohase väljaõppe ja vanuse kontrollimiseta võib kujutada endast tõsist ohtu nii kasutajale kui ka tema ümber olevatele inimestele.

Riia Imanta linnaosas kolmapäeval toimunud õnnetuses sõitsid kaks 13-aastast tüdrukut raudteeülesõidukohal rendifirma Ride Mobility elektrimopeediga rongi ette ja said surma.

Toimetaja: Mait Ots

