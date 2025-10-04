Alar Karis: iga suur muutus algab väikesest klassiruumist

Aasta õpetaja auhinnad on ühiskonna viis öelda aitäh ja tunnustada seda, et iga suur muutus algab väikesest klassiruumist, õpetaja ja õpilase kohtumisest, ütles president Alar Karis aasta õpetaja galal Pärnus peetud kõnes.

"Tavaline Eesti õpetaja on kogenud, pühendunud ja töökas naine, kelle õlgadel seisab Eesti hariduse tugevus, kuid kes igapäevaselt peab toime tulema suure töökoormuse, vahel nappide ressursside ja ühiskonna kõrgete ootustega."

Te ilmselt aimate, kellelt pärineb see Eesti õpetaja kirjeldus. Selle autor on seesama tehnoloogiline abimees, kellega teie, head õpetajad, olete ainuüksi septembrikuus TI-hüppe platvormil vahetanud üle 85 000 sõnumi. Seesama abimees, kelle poole rohkem kui pooled eestlastest regulaarselt pöörduvad, olgu mureks matemaatikaülesanne või treeningplaani koostamine.

Sõnu ritta seada ta oskab ja vastust võlgu ei jää. Niisiis, selle abimehe sõnul on meie õpetaja oskuslik ja loov, aga raske koormaga õlgadel. Kas tunnete end ära?

See pilt on aus, sest ärgem unustagem, et tehnoloogia ise ei tea ju midagi. Masin vaid peegeldab seda, mida oleme õpetajate kohta avalikult arvanud. Sõnastagem see ümber järgnevalt: teadke, head õpetajad, et meie kõik imetleme teie oskusi, tunneme muret koormuse üle ja hindame kõrgelt teie töö väärtust. Just sel aastal on mitu põhjust kõneleda õpetaja töö neist tahkudest, millel on igavikuline väärtus.

Raamatuaasta tuletab meelde, et lugemine tähendab enamat kui tähtede ja sõnade kokku panemist, see on oskus mõista ja mõtestada. Laulu- ja tantsupeoaasta näitab, et suur ühine pidu saab sündida vaid siis, kui igapäevaselt harjutatakse koostööd ja usaldust. Need koos olemise viisid saavad alguse klassiruumist, õpetaja suunamisel ja toel.

Tehisaru jõudmine koolidesse tõstatab küsimuse, mida on vaja inimeseks olemiseks. Masinad võivad teha kiiremini arvutusi või koostada tekste, aga teie annate noortele julguse mõelda ise, võtta vastutust ja kasutada teadmisi edasiviivalt.

Ükski eksam ega kontrolltöö ei mõõda selle töö tulemusi. Aga see paistab meile kätte laulukaare all, nutikate ettevõtete töölaudade taga, argumenteeritud avalikes aruteludes ja hingestatud kogukonnatöös. Kõikjal, mille kohta saame uhkusega öelda, et see on Eesti.

Täna saame tõsta esile mõned teie seast, kelle töö ja hoiakud on olnud teistelegi innustuseks.

Palju õnne laureaatidele! Tänan kõiki õpetajaid ja haridustöötajaid!